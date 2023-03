PATTAYA: Eine wütender und aggressiver Ladyboy kletterte am Montag (13. März 2023) in den frühen Morgenstunden auf den Fahnenmast vor der Polizeistation von Pattaya City, schrie die Touristenmassen an und bedrohte und beleidigte die schaulustigen Passanten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 00.15 Uhr vor der Polizeistation Pattaya an der Pattaya Beach Road Soi 9. Ein Ladyboy, der nach Angaben der Polizei eine kriminelle Vergangenheit hat, geriet vor der Polizeistation in Rage, bedrohte Touristen, schrie unzusammenhängend und erschreckte Passanten.

Die Person kletterte dann auf den Fahnenmast vor der Polizeistation Pattaya und beleidigte und bedrohte die Passanten.

Die Polizei konnte den Unruhestifter schließlich mit mehreren Beamten überwältigen und festnehmen.



Der Ladyboy wurde auf die Wache abgeführt und später in ein Krankenhaus gebracht, wo er psychiatrisch untersucht und möglicherweise medizinisch versorgt wurde.

Anm. d. Red.: Das Gebiet südlich der Polizeistation Pattaya an der Soi 9 ist seit Jahrzehnten als offene Drogenszene bekannt. Ob die Person unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand, wurde nicht bekanntgegeben.