BANGKOK: Ein Ladyboy aus dem Nana-Gebiet an der Sukhumvit Road hat einen australischen Urlauber bestohlen.

Der Ladyboy ging auf der Soi 4 auf den Ausländer zu, berührte ihn mehrfach und stahl dessen Brieftasche. Darin befanden sich Kreditkarte und Führerschein sowie 300 australische Dollar. Der Tourist meldete den Diebstahl der Polizei auf der Station Lumpini und gab eine gute Beschreibung des Täters ab. Der Ladyboy wurde vor einem Hotel in Khlong Toei verhaftet. Er war im Besitz des australischen Führerscheins und gab an, die Brieftasche an einer Tankstelle entsorgt zu haben. Das Geld hatte er bereits ausgegeben. Er räumte ein, bereits mehrfach Ausländer beraubt zu haben.