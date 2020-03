Lachen über Corona

Von: Björn Jahner | 21.03.20

Ob Mundschutz, Hand-Desinfiziergel oder Fiebermessen an den Eingängen öffentlicher Einrichtungen: Schutzmaßnahmen vor einer Ansteckung mit dem aus China stammenden Coronavirus (Covid-19) sind derzeit in Thailand wie auch in vielen anderen Ländern auf der Welt nicht wegzudenken.

Die Epidemie wird die Menschen noch Wochen und Monate beschäftigen und schränkt ihren Alltag und ihr Freizeitverhalten ein: Veranstaltungen mit hohem (internationalen) Besucheraufkommen, wie die Fußballspiele der Thai League, die deutschsprachigen katholischen Gottesdienste in Bangkok und Pattaya, das Pattaya Music Festival oder der Thailand Grand Prix in Buri­ram, wurden als Schutzmaßnahme gegen die Ausbreitung des Virus abgesagt oder verschoben. Sogar die von Einheimischen und ausländischen Urlaubern gleichermaßen beliebten Wasserschlachten zum thailändischen Neujahrsfest Songkran wurden für dieses Jahr in vielen Gebieten des Landes gestrichen.

Kein Wunder, dass der eine oder andere die Corona-Hysterie nicht mehr hören und sehen will. Der perfekte Zeitpunkt für eine Pause mit den besten Corona-Netzfundstücken zum Schmunzeln – garantiert politisch unkorrekt!

Anm. d. Red.: Diese Seite ist allen betroffenen Thailand-Urlaubern aus Corona-Risikogebieten wie Deutschland gewidmet, die der Empfehlung des thailändischen Gesundheitsministeriums folgen und sich derzeit für 14 Tage im Hotelzimmer für eine Selbstquarantäne verbarrikadieren. Nehmen Sie es mit Humor!