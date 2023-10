Labour-Chef: Werden Großbritannien seine Zukunft zurückgeben

Von: Redaktion (dpa) | 10.10.23

LIVERPOOL: Begleitet von scharfen Angriffen auf die britische Regierung hat Oppositionsführer Keir Starmer den Menschen im Land einen grundlegenden Wandel versprochen. «Was zerbrochen ist, kann repariert werden. Was ruiniert ist, kann wiederaufgebaut werden», sagte Starmer am Dienstag auf der Jahreskonferenz seiner Labour-Partei in Liverpool. «Die Menschen schauen auf uns, weil sie ein neues Großbritannien aufbauen wollen, und wir sind die Baumeister.» Der 61-Jährige kündigte unter anderem stärkeres Wirtschaftswachstum, günstige Energie und sichere Straßen an.

Labour liegt in allen Umfragen deutlich vor den Konservativen von Premierminister Rishi Sunak. Die Sozialdemokraten können sich daher Hoffnungen machen, nach der nächsten Parlamentswahl, die vermutlich 2024 stattfindet, die Regierung zu übernehmen.

Zu Beginn seiner Rede wurde Starmer auf der Bühne von einem Demonstranten mit Glitzer beworfen. Der Labour-Chef zeigte sich unbeeindruckt, zog seine Anzugjacke aus, krempelte die Ärmel hoch und redete mit Glitzer auf dem Hemd und an den Händen weiter.

«Das Feuer des Wandels brennt noch in Großbritannien», sagte Starmer. Es lebe in der Labour-Partei weiter. Den Tories warf er vor, dem Land jede Hoffnung zu rauben und warnte, die Konservativen würden einen schmutzigen Wahlkampf führen. Tory-Mitgliedern, die vom extremen Rechtsruck der Regierung entsetzt seien, bot Starmer seine Partei als neue Heimat an: «Wenn Sie glauben, dass wir eine Partei brauchen, die für unsere Union, unsere Umwelt und die Rechtsstaatlichkeit kämpft (...), die hat Großbritannien bereits. Es ist die Labour-Partei.»

Starmer kündigten «ein Jahrzehnt der nationalen Erneuerung» an. Dazu solle eine Reihe von neuen Orten (New Towns) gebaut werden, wie sie bereits die Labour-Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen hatte. Insgesamt sollten 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen, sagte Starmer. Immer wieder wurde die rund einstündige Rede des Parteichefs von lautem Jubel unterbrochen.