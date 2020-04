Eine Forscherin arbeitet in einem Labor des Wuhan Institute of Virology (WIV) in Wuhan in der Provinz Hubei. Foto: epa/Shepherd Hou

PEKING: Der Chef des Instituts für Virologie in der zentralchinesischen Stadt Wuhan hat amerikanische Vorwürfe zurückgewiesen, dass das neue Coronavirus aus seinem Labor stammen könnte. «Das Virus ist auf keinen Fall von uns gekommen», sagte Yuan Zhiming in einem am Sonntag in chinesischen Medien verbreiteten Interview des Staatsfernsehens.

«Wir wissen genau, welche Virus-Forschung in dem Institut vorgeht und wie mit Viren und Proben umgegangen wird», sagte er. Auch habe sich niemand in seinem Labor mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert.

Es sei verständlich, dass sein Labor in Wuhan, dem Ursprungsort der Pandemie, bei den Leuten Assoziationen wecke. «Aber es ist schlimm, wenn einige versuchen, die Menschen in die Irre zu führen», sagte Yuan Zhiming. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die in den USA kursierende These aufgegriffen, dass das Virus aus seinem Institut stammen könnte. «Ich weiß, es ist unmöglich.» Dafür gebe es keine Beweise. «Es basiert völlig auf Spekulationen.»

Er wandte sich auch gegen die - bereits von Wissenschaftlern zurückgewiesene - These, dass das Virus im Labor erzeugt worden sein könne. «Es gibt keine Beweise, die zeigen, dass das Virus künstliche oder synthetische Spuren hat.» Nach den bisherigen Erkenntnissen war das neuartige Corona-Virus in Wuhan - wie schon 2002 das Sars-Virus - von einem Tiermarkt ausgegangen, wo erste Erkrankungen aufgetreten waren. Experten gehen davon aus, dass es von Fledermäusen stammt und auch über ein anderes Tier als Wirt verbreitet worden sein könnte.

Australien für unabhängige Untersuchung des Corona-Ausbruchs

CANBERRA: Australiens Außenministerin Marise Payne hat sich für eine unabhängige internationale Untersuchung der Coronavirus- Pandemie ausgesprochen. Der Schlüssel dabei werde die Transparenz sein, vor allem auch vonseiten Chinas, sagte sie am Sonntag dem Sender ABC.

«Es wird Länder brauchen, die bereit sind, transparent zu sein, sich an diesem Prozess zu beteiligen und sicherzustellen, dass wir einen Überprüfungsmechanismus haben, dem die internationale Gemeinschaft vertrauen kann», betonte sie. Die unabhängige Untersuchung müsse die Genese des Virus, den Umgang damit sowie die Offenheit überprüfen, mit der Informationen dazu geteilt wurden, sagte sie auf die Frage, was sie von China wissen wolle.

Auch die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) müsse untersucht werden, forderte Payne. Die WHO selbst halte sie aber für eher ungeeignet, eine solche Untersuchung zu leiten. «Das kommt mir ein bisschen so vor, als würden wir den Bock zum Gärtner machen», sagte sie.

Australiens Premierminister Scott Morrison hatte zuvor gesagt, es habe sehr berechtigte Kritik an der WHO gegeben. Die Organisation habe sich in der Pandemie aber um Hunderte Hilfegesuche aus der Pazifikregion gekümmert.

Vor allem US-Präsident Donald Trump macht die WHO für die vielen Toten in der Corona-Krise mitverantwortlich und wirft ihr vor, die Pandemie mit Missmanagement und Vertrauen auf Angaben aus China verschlimmert zu haben. Er hatte deshalb die US-Zahlungen an die Organisation vorerst einstellen lassen.