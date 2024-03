Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.24

BANGKOK: Linkes Bild: Botschafter Pedro Zwahlen (3. v. l.) mit Schweizer und thailändischer Prominenz: Dr. Darin Phantusak (l.), Co-Besitzerin und Co-Chairman der Tiffanys Group Pattaya (Tiffanys Show, La Ferme und La Baguette Restaurants, Woodland Hotel u.a.), Pikulkaew Krairuek, Präsidentin der „Swiss Alumni Association of Thailand“ und Senatorin (2. v. l.) und Pierre Rothschild (r.), Publizist mit Wohnsitz in Pattaya. Rechtes Bild: Die Teilnehmer erfreuten sich an authentischen Schweizer Spezialitäten und einer festlichen Atmosphäre.

Bangkoks politische und wirtschaftliche Elite traf sich am 3. März 2024 zur „La Foire Suisse 2024“.

Bei der eintägigen Veranstaltung wurden Stipendiengelder für benachteiligte Studierende in abgelegenen Gebieten gesammelt. Viele beteiligten sich am Lebensmittel- und Warenverkauf verschiedener Anbieter oder an einer Tombola. Die Gäste waren vorwiegend Thais, die in der Schweiz in Privatschulen gingen oder geschäftlich mit der Schweiz verbunden sind.

Die Schweiz ehrte den Anlass mit der Anwesenheit von Pedro Zwahlen, dem Schweizer Botschafter in Thailand, auch für Kambodscha und Laos. Er – wie alle Gäste – erfreuten sich an Raclette, einem tollen St. Galler Schüblig und Kartoffelsalat wie in der Schweizer Heimat.

Der Anlass zeigte einmal mehr die Verbundenheit der Thai-Elite mit der Schweiz.