PATTAYA: Die Polizei hat am Donnerstag (3. August 2023) vier kuwaitische Touristen und zwei Migranten aus Myanmar festgenommen, nachdem sie ein Scherzvideo am weltbekannten Pattaya View Point gedreht hatten, das eine mafiöse Erpressung in Pattaya vortäuschte.

Wie die Polizei mitteilte, entpuppte sich der kürzlich aufgenommene Clip, in dem eine Gruppe von Touristen aus dem Nahen Osten an einem Aussichtspunkt auf einem Hügel mit einer Waffe bedroht wurde, als Scherz.

Die vier kuwaitischen Staatsangehörigen, 19 und 20 Jahre alt, wurden von den Beamten festgenommen. Zwei Staatsangehörige von Myanmar, 22 und 25 Jahre alt, wurden bereits zuvor am Mittwochnachmittag (2. August 2023) in einem Lebensmittelgeschäft in der Soi Bongkot in Süd-Pattaya verhaftet.

Die Polizei beschlagnahmte ein pistolenförmiges Feuerzeug und die Kleidung, die in dem 99-sekündigen Video zu sehen waren.

Während der Vernehmung gab einer der beiden Myanmaren zu Protokoll, dass eine Gruppe von 10 bis 15 kuwaitischen Touristen am Dienstag (1. August 2023) auf Motorrädern zu dem Aussichtspunkt auf dem Hügel gefahren sei, auf dem sich die Naval Radio Station 5 Pattaya befindet. Als sie ihn mit dem pistolenförmigen Feuerzeug sahen, baten sie ihn, sich wie ein bewaffneter Räuber zu verhalten und Geld von ihnen zu fordern. In dem Clip waren Sätze wie „Ich fange euch“ und „Ich will Geld“ zu hören.

Er erklärte den Beamten, dass die Touristen seinen Freund aus Myanmar gebeten hätten, das Smartphone eines Gruppenmitglieds zu benutzen, um die Tat auf TikTok zu veröffentlichen. Er dachte, es sei ein harmloser Spaß und hatte nicht erkannt, dass dies Schaden anrichten könnte.

Die Polizei verhängte gegen die beiden eine Geldstrafe von jeweils 1.000 Baht wegen Verbreitung falscher Informationen. Zusätzlich warnte die Polizei die beiden und andere potenzielle Urheber, die das Image von Pattaya beschädigen wollen, vor einer möglichen Anklage wegen Computerkriminalität. Diese kann mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren und/oder einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Baht geahndet werden.