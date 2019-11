Von: Redaktion DER FARANG | 05.11.19

PATTAYA: Ein kuwaitischer Tourist wurde in den frühen Morgenstunden des Dienstags am Strand von drei Männern überfallen, geschlagen und ausgeraubt.

Polizei und Rettungskräfte fanden gegen 3.30 Uhr am Strand gegenüber der Soi 7 den Urlauber mit Verletzungen im Gesicht und am Körper vor. Der Mann wurde vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Ein anderer Kuwaiter berichtete der Polizei über einen Dolmetscher, drei Thais hätten seinen Freund angegriffen und ihm sein Geld, ein Handy und eine Uhr gestohlen. Die Polizei stellte kurz darauf drei Männer, die am Strand Alkohol tranken. Sie bestritten an dem Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein.