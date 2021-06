Kurzvorschau Schweiz - Türkei am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 19.06.21

BAKU:

Gruppe A in Baku: Schweiz - Türkei (18.00 Uhr/Magenta TV)

Schweiz: Die Schweiz läuft ihren Ansprüchen bei der EM bislang weit hinterher. Nach einem Remis gegen Wales und einer 0:3-Niederlage gegen Italien soll am dritten Spieltag endlich der erste Sieg her. Am Tag vor der Partie wandte sich Trainer Vladimir Petkovic in einem offenen Brief an die Schweizer Fans und warb um Unterstützung.

Türkei: Nach einer bislang komplett enttäuschenden EM mit null Punkten und 0:5 Toren aus zwei Partien wollen die Türken ihre letzte Chance nutzen. Mit einem Sieg hätte die Mannschaft von Trainer Senol Günes sogar noch Chancen auf ein Weiterkommen als einer der vier besten Gruppendritten.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

SCHWEIZ: 1 Sommer - 4 Elvedi, 22 Schär, 5 Akanji - 2 Mbabu, 10 G. Xhaka, 8 Freuler, 13 Ricardo Rodriguez - 23 Shaqiri - 7 Embolo, 9 Seferovic

TÜRKEI: 23 Cakir - 25 Müldür, 22 Ayhan, 4 Söyüncü, 2 Celik - 5 Okay Yokuslu - 7 Ünder, 6 Ozan Tufan, 10 Calhanoglu, 26 Dervisoglu - 17 B. Yilmaz

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)