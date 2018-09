Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.18

SALZBURG (dpa) - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die EU-Staaten aufgerufen, die Chance einer engeren Zusammenarbeit mit Ägypten im Kampf gegen ungesteuerte Zuwanderung zu nutzen. Kurz sagte am Donnerstag vor Beginn des zweiten Tages eines informellen EU-Gipfels in Salzburg, Ägypten habe die illegale Migration unterbunden. Nun gebe es erstmals die Möglichkeit einer vertieften Zusammenarbeit mit diesem Land. «Das sollten wir nutzen.» EU-Ratspräsident Donald Tusk und er wollten Initiativen ergreifen.

Kurz argumentierte, die Frage, wie mit der Migration umzugehen sei, sei nicht über den Kampf der Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas gelöst worden. Die Diskussion werde aber sicherlich fortgeführt, weil einige Mitgliedstaaten dies forderten. Die Frage sei jedoch eher an den Außengrenzen Europas zu lösen.

Nach Darstellung des italienischen Regierungschefs Giuseppe Conte wurde bei dem Gipfel darüber diskutiert, ob Mitgliedsstaaten, die keine Migranten aufnehmen wollten, stattdessen einen finanziellen Beitrag leisten sollten.

Zum Austritt Großbritanniens aus der EU sagte Kurz, dass die Positionen in einigen Punkten nach wie vor sehr unterschiedlich seien. Er habe jedoch in der Sitzung am Vorabend den Eindruck gewonnen, beide Seiten seien sich bewusst, dass sie sich für einen Kompromiss aufeinander zubewegen müssten. Zum Brexit werde es aller Voraussicht nach einen Sondergipfel im November geben.