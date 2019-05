Kurz will neues vertragliches Fundament für die EU

Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.19

SIBIU (dpa) - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich zum Auftakt des EU-Gipfels in Sibiu erneut dafür ausgesprochen, eine neue Vertragsgrundlage für die Europäische Union zu schaffen. Die heutige EU sei «definitiv nicht gut genug aufgestellt», sagte er am Donnerstag. «Ein neuer Vertrag, ein Generationswechsel, das ist jetzt, was wir brauchen.»

Es gebe keinen Grund, selbstzufrieden zu sein mit dem Status Quo in der Europäischen Union. Es brauche ein «neues Fundament», um es im internationalen Wettbewerb mit Ländern wie China oder den USA aufnehmen zu können.

Auf dem informellen EU-Gipfel ohne Großbritannien wollen sich die anderen 27 Staats- und Regierungschefs mit der Zukunftsagenda der EU befassen. Mehrere Teilnehmer haben Reformvorschläge vorgelegt. Der Entwurf für die Gipfelerklärung ist aber sehr allgemein gehalten.