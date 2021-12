BANGKOK: 25 Thais aus Reisegruppe mit Omikron infiziert – 25 von 31 Mitgliedern einer thailändischen Reisegruppe, die am 15. Dezember von einer Pilgerreise aus Mekka in Saudi-Arabien nach Thailand zurückkehrt waren, haben sich mit der Covid-19-Variante Omikron infiziert, wie die Behörden am Dienstag der Presse bestätigten.



♦♦♦



BANGKOK: Regierung gibt 35 Millirden Baht für Covid-19-Impfstoffe aus – Laut der stellvertretenden Regierungssprecherin Rachada Dhnadirekhat die Regierung ein Budget von 35 Milliarden Baht für den Kauf von 90 Millionen Covid-19-Impfstoffdosen von Pfizer und AstraZeneca genehmigt.



♦♦♦



BANGKOK: Neujahrsgeschenke für die Bevölkerung – Es ist zur Tradition geworden, dass das Kabinett der thailändischen Bevölkerung anlässlich des Jahreswechsels Neujahrsgeschenke macht, mit denen die Wirtschaft angekurbelt werden soll. In diesem Jahr hat das Kabinett nach Angaben von Finanzminister Arkhom Termpittayapaisith sechs große Konjunkturpakete für die unter den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie leidenden Bevölkerung genehmigt.