Von: Björn Jahner | 13.12.21

BANGKOK: Demonstranten fordern Reform der Monarchie – Hunderte Demonstranten versammelten sich am Sonntag in der Innenstadt Bangkoks und forderten neben der Abschaffung des Gesetzes gegen Majestätsbeleidigung eine Reform der Monarchie und die Freilassung der Anführer ihrer Bewegung, die wegen Majestätsbeleidigung in Haft sind.

BANGKOK: Demokraten wollen Kandidaten benennen – Das politische Rampenlicht wird am Montag auf die Demokratische Partei gerichtet sein, die voraussichtlich Suchatvee Suwansawat als ihren Kandidaten für die Gouverneurswahlen in Bangkok im nächsten Jahr nominieren wird.

Treffen zwischen Regierung und Gegner des Industrieparks Chana – Thailands stellvertretender Ministerpräsident und Energieminister Supattanapong Punmeechaow traf sich gestern mit Vertretern von Aktivistengruppen, die gegen den Plan der Regierung sind, im Bezirk Chana in der Provinz Songkhla im tiefen Süden des Landes einen Industriepark zu errichten. Ziel des Treffens war der Abbau der wachsenden Spannungen zwischen den Befürwortern und Gegnern des Projekts.

Beerdigung von Somdet Chuang – Ranghohe Mönche nahmen am Sonntag an den Beerdigungsriten für Somdet Phra Maha Ratchamangalacharn oder Somdet Chuang teil, den verehrten Abt des Wat Pak Nam Phasi Charoen in Bangkok, der am Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorben ist.