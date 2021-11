BANGKOK: Verzögerung der Schnelltests – Der Plan, internationalen Reisenden bei der Einreise einen Antigentest (ATK) anstelle eines RT-PCR-Tests zu gestatten, könnte aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Ausbreitung der Covid-19-Variante „Omikron“ auf Eis gelegt werden.

♦♦♦

BANGKOK: NBTC und Huawei schließen Infrastrukturvertrag – Das Büro der Nationalen Rundfunk- und Telekommunikationskommission (NBTC) gab am Montag auf dem Kongress „Giga Thailand: Broadband Forum“ eine Partnerschaft mit Huawei Technologies zur Beschleunigung des Aufbaus der Glasfaserinfrastruktur in Thailand bekannt.

♦♦♦

BANGKOK: Prayut: US-Außenminister will Thailand „bald“ besuchen – Premierminister Prayut Chan-o-cha sagte, dass US-Außenminister Antony Blinken, Thailand „bald“ besuchen wolle.

♦♦♦

BANGKOK: Trinken bis 23 Uhr in Restaurants erlaubt – Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) hat zugestimmt, dass Restaurants ab Mittwoch (1. Dezember 2021) bis 23 Uhr Alkohol ausschenken dürfen.

♦♦♦

NAKHON PATHOM: Feuerwehr kämpft gegen Flammen-Inferno – Im Bezirk Sam Phran in Bangkoks Nachbarprovinz Nakhon Pathom geriet am Montag ein Lagerhaus in Brand, in dem große Mengen an Schmieröl und Lösungsmitteln gelagert wurden; ein Arbeiter wurde bei dem Unglück verletzt, zudem könnte ein Teil des Öls in ein nahegelegenes Gewässer ausgelaufen sein.