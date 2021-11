Von: Björn Jahner | 22.11.21

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat die Kritik zurückgewiesen, er wolle sich an die Macht klammern, um den 20-Jahres-Plan der Regierung zu Ende zu führen.

♦♦♦



BANGKOK: Die beiden Mobilfunkbetreiber DTAC und True wurden zu einem Treffen mit der „National Broadcasting and Telecommunications Commission“ (NBTC) eingeladen, um die Fusion der beiden Mobilfunkbetreiber zu erklären.



♦♦♦



BANGKOK: Die thailändische Handelskammer hat ein Strategiepapier zur Ankurbelung der Wirtschaft ausgearbeitet, das Premierminister Prayut Chan-o-cha vorgelegt werden soll, informierte der Vorsitzende der thailändischen Handelskammer (TCC) Sanan Angubolkul die Presse.



♦♦♦



BANGKOK/TAIPEH: Das Arbeitsministerium wird die Familien von zwei thailändischen Arbeitern entschädigen, die in einem Unfall auf einer Baustelle in New Taipeh City in Taiwan verwickelt waren.



♦♦♦



Das Verkehrsministerium plant, den gesamten Zugverkehr am 24. Dezember in den neuen Hauptbahnhof Bang Sue Grand Station zu verlegen, während das Fine Arts Department den Bahnhof Hua Lamphong als nationales Kulturerbe schützen will.