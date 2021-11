Von: Björn Jahner | 21.11.21

Am Strand von Koh Lanta wurde eine tote Seekuh entdeckt. Foto: epa/Efe/department Of National Parks, Wildlife And Plant Conservation

KRABI: Tote Seekuh am Strand von Koh Lanta gefunden – Beamte des „Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation“ haben ihre Ermittlungen zum Tod eines 300 Kilogramm schweren Dugong-Weibchens aufgenommen, das letzten Donnerstag tot an einem Strand auf Koh Lanta in der Südprovinz Krabi entdeckt wurde.

♦♦♦



BANGKOK: Steigende Nachfrage nach Wanderarbeitern – Die Abschwächung der Covid-19-Pandemie in Thailand hat die Nachfrage nach Wanderarbeitern ansteigen lassen, weshalb eine gemeinsame Absichtserklärung mit den Herkunftsländern der Arbeitsmigranten im Gespräch ist.



♦♦♦



BANGKOK: Wirtschaft profitiert von touristischer Öffnung – Das thailändische Bruttoinlandsprodukt wird bis zum Jahresende voraussichtlich um 1,2 Prozent wachsen, nachdem das Königreich am 1. November dieses Jahres wieder für ausländische Besucher geöffnet wurde, teilte Finanzminister Arkhom Termpittayapaisith der Presse mit.



♦♦♦



SONGKHLA: Fischen im Thale Luang weiter erlaubt – Die Behörden haben klargestellt, dass Fischer weiterhin im Süßwassersee Thale Luang zwischen den Provinzen Songkhla und Phatthalung fischen dürfen, obwohl die dort beheimatete Population der bedrohten Irrawady-Delfine auf 14 Tiere gesunken ist.



♦♦♦



BANGKOK: Smaragdbuddha erhält Wintergewand – Seine Majestät König Vajiralongkorn hat im Rahmen einer buddhistischen Zeremonie das Regenzeit-Gewand des Smaragdbuddha im Wat Phra Kaeo in Bangkok gegen das Winter-Gewand ausgetauscht, womit der Beginn der kühlen Jahreszeit markiert wird.