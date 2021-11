Von: Björn Jahner | 20.11.21

Geschlossenes Barcenter in Pattayas Walking Street. Foto: Jahner

BANGKOK: CCSA prüft Forderung der Nachtlebenbranche – Es besteht eine kleine Chance, dass Thailands Nachtleben noch vor dem 16. Januar kommenden wiedereröffnet werden könnte, informierte der Chef des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) die Presse.



♦♦♦



BANGKOK: Prayut trifft CIA-Direktor Cohen – David Cohen, stellvertretender Direktor der CIA, traf sich mit dem Thailands Premierminister zu einem Gespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, bei dem u.a. die Sicherheitslage in Myanmar auf der Agenda gestanden haben soll.



♦♦♦



BANGKOK: „Ungewollte“ Militärfahrzeuge für UN-Mission - Eine Flotte von 15 in Thailand hergestellten gepanzerten Militärfahrzeugen wurde Freitag an Bhutan übergeben, nachdem die thailändische Armee kein Interesse an im Inland militärischer Ausrüstung bekundet hat.



♦♦♦



BANGKOK: Neue Kriterien für den Anspruch auf Sozialhilfe – Das Finanzministerium schlägt eine neue Berechnungsgrundlage für den Anspruch auf Sozialhilfe vor, die auf dem Gesamteinkommen aller Familienmitglieder basiert, das 200.000 Baht pro Jahr nicht überschreiten sollte, so der stellvertretende Finanzminister Santi Promphat.