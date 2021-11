Von: Björn Jahner | 19.11.21

Außenminister Don bestätigte der Presse, dass er sich am letzten Sonntag aus humanitären Gründen mit Myanmars Juntachef getroffen hatte. Foto: The Nation

BANGKOK: Außenminister Don traf sich mit Myanmars Juntachef aus humanitären Gründen – Thailands Außenminister Don Pramudwinai bestätigte am Donnerstag gegenüber der Presse, dass er sich am letzten Sonntag mit Myanmars Juntachef Min Aung Hlaing in Naypyidaw getroffen und Thailands Nachbarland mit 17 Tonnen humanitären Hilfsgütern versorgt hatte.

BANGKOK: Premier Prayut begrüßt US-Investitionen – Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha hat die Zusagen amerikanischer Unternehmen begrüßt, am Investitionsstandort Thailand festzuhalten, was als Anerkennung der Fortschritte des Landes im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie bewertet wird.

BANGKOK: Außenministerium enthüllt Logo des APEC-Gipfels 2022 – Das thailändische Außenministerium hat das Logo des APEC-Gipfels 2022 (Asia Pacific Economic Cooperation) vorgestellt, das nächstes Jahr verwendet wird, wenn Thailand den APEC-Vorsitz von Neuseeland übernimmt.

BANGKOK: Loy Krathong traditionell feiern – Premierminister Prayut Chan-o-cha ruft die Bevölkerung auf, während des heutigen Loy-Krathong-Festes traditionelle thailändische Kostüme zu tragen, informierte ein Regierungssprecher die Presse am Donnerstag.