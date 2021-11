Von: Björn Jahner | 17.11.21

BANGKOK: LKW-Fahrer streiken gegen Dieselpreiserhöhung – Mehr als 1.000 Lastwagenfahrer haben am Dienstag auf der Vibhavadi Rangsit Road vor dem Energieministerium mit ihren Fahrzeugen den Verkehr lahmgelegt und ihre Forderung an die Regierung wiederholt, den Dieselpreis für ein Jahr auf 25 Baht einzufrieren, im Gegensatz zu derzeit 30 Baht pro Liter.

♦♦♦

BANGKOK: Barbetreiber enttäuscht über Verlängerung der Nachtleben-Schließung – Premierminister Prayut Chan-o-cha hat die Entscheidung verteidigt, die Wiedereröffnung von Bars und Vergnügungsstätten vom 1. Dezember 2021 auf den 15. Januar 2022 zu verschieben, ein Schritt, der viele im Nachtleben-Betreiber und Angestellte in der Unterhaltungsindustrie enttäuscht hat, da sie sich Sorgen um die Aufrechterhaltung ihres Geschäfts machen.

♦♦♦

BANGKOK: Monarchie „unantastbar“ – Premierminister Prayut Chan-o-cha hat davor gewarnt, dass der laufende Prozess zur Verfassungsänderung die königliche Institution unangetastet lassen muss.

♦♦♦

KRABI: Küstengebiet als Welterbekandidat – Das Kabinett hat gestern einen Plan gebilligt, der vorsieht, dass ein Küstengebiet an der Andamanensee, das bereits als Naturschutzgebiet anerkannt ist, in die vorläufige Liste der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen wird.

♦♦♦

UNESCO ehrt Prinzessin Galyani Vadhana und Gelehrten – Die UNESCO hat Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Galyani Vadhana sowie den bekannten Schriftsteller und Gelehrten Phraya Sisunthonwohan in ihre prestigeträchtige Liste der „Eminent Personalities of the World“ aufgenommen.