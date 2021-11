Massenimpfung in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Ungeimpfte müssen mit weiteren Einschränkungen rechnen – Das Gesundheitsministerium fordert Ungeimpfte auf, sich mit einem Covid-19-Vakzin impfen zu lassen, da sie anderenfalls mit einer Reihe weiterer Einschränkungen rechnen müssen.

BANGKOK: Abgeordnete streiten über Verfassungsänderung – Am Dienstag wird im Parlament eine heftige Debatte erwartet, da die Gesetzgeber mit der Erörterung eines Gesetzesentwurfs zur Änderung der Verfassung beginnen werden, in dessen Fokus die Bürgernähe stehen soll.



BANGKOK: Ärzte für ihren Beitrag an der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen ausgezeichnet – Drei Ärzte aus Kanada, Ungarn und den Vereinigten Staaten wurden für ihre Bemühungen an der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 mit dem Prinz-Mahidol-Preis ausgezeichnet.



BANGKOK: PTTEP erneut im DJSI gelistet – Der thailändische Energieriese „PTT Exploration and Production Public Company Plc“ (PTTEP) wurde das achte Jahr in Folge im „Dow Jones Sustainability Indices“ (DJSI) aufgenommen, wie ein Sprecher des PTTEP-Vorstands am Montag mitteilte. Die DJSI messen die Aktienentwicklung nachhaltiger Unternehmen.