BANGKOK: 65. Jahrestag des Erawan-Schreins – Am Dienstag feierten Thais den 65. Jahrestag der Errichtung des Erawan-Schreins in Bangkok und ehrten Lord Bramah mit Gebeten und spirituellen Tänzen; der Erawan-Schrein wurde am 9. November 1956 eingeweiht.

BANGKOK: Illegale Schlepperbanden im Visier der Behörden – Die Behörden intensivieren ihre Bemühungen, illegalen Schleuserbanden das Handwerk zu legen und gehen mit Haftbefehlen gegen die Köpfe der Banden vor, während ihr Vermögen beschlagnahmt wird.

BANGKOK: Land unter am Chao-Phraya-Fluss – Auch in den nächsten Tagen müssen sich die Menschen in den Flussuferbezirken der Hauptstadt auf weitere Überschwemmungen einstellen, nachdem das Hochwasser am Mittwoch einen neuen Höchststand erreicht hat.

Regierung bestellt 2 Millionen Anti-Covid-19-Pillen – Das Kabinett hat den Antrag des Ministeriums für öffentliche Gesundheit genehmigt, 2 Millionen des oral verabreichten Medikaments Molnupiravir zu kaufen, das zur Behandlung von Covid-19-Patienten eingesetzt wird, bestätigte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Dienstag der Presse.

PPRP lädt Koalitionspartner zu Abendessen ein – Die Partei „Palang Pracharath“ (PPRP) wird am 26. November ein Abendessen für ihre Koalitionspartner veranstalten, was als Versuch betrachtet wird, die Parteien zu einen und Solidarität zu schaffen.