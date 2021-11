Kurz und bündig

Das Gepäck eines ausländischen Reisenden wird am internationalen Flughafen Suvarnabhumi mit einer desinfizierenden Flüssigkeit eingesprüht. . Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: „Thailand Pass“-Probleme werden behoben – Die Regierung verstärkt ihre Bemühungen, das neue webbasierte Einreisesystem „Thailand Pass“ zu reparieren, nachdem es nach seiner Einführung am vergangenen Montag (1. November), als das Land wieder für ausländische Besucher geöffnet wurde, zu Pannen gekommen war, sagte ein Regierungssprecher am Montag gegenüber der Presse. Vorausgegangen waren etliche Beschwerden von Touristen, die die QR-Codes nach der Genehmigung ihrer Reiseanträge entweder verspätet oder in einigen Fällen auch überhaupt nicht erhalten hatten.



♦♦♦



BANGKOK: Pandemie trifft Infodemie – Die Regierung muss schneller und präziser gegen „Fake News“ vorgehen, insbesondere gegen die sich rasant ausbreitende Flut von oftmals falschen oder ungenauen Informationen über das Coronavirus, sagte der Minister für digitale Wirtschaft und Gesellschaft Chaiwut Thanakamanusorn am Montag. In Anbetracht der vielen Informationen über Covid-19, die online und in den sozialen Medien kursieren, stellt die Pandemie sowohl eine Bedrohung der öffentlichen Gesundheit als auch ein Informationsproblem dar, warnte der Minister.



♦♦♦



BANGKOK: Termperatursturz im Nordosten – Das Meteorologische Amt teilte am Montag (8. November) mit, dass sich ein starkes Hochdrucksystem über den Nordosten Thailands ausgedehnt hat. Es wird erwartet, dass es sich bis Dienstag auch über den Norden, die Zentralebene, den Großraum Bangkok und den Osten des Landes erstrecken wird. Für den Nordosten wird am Montag kühles Wetter mit starken Winden und sinkende Temperaturen um 3 bis 5°C vorhergesagt.



♦♦♦



BUENG KAN: Gesunheitsminister plädiert für Lockerung des Cannabis-Konsums – Nach dem Besuch eines Cannabis-Lernzentrums in der Provinz Bueng Kan am Samstag sagte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul, dass Cannabis als Heilmittel bei Thais im ganzen Land immer beliebter wird, weshalb er in Betracht ziehe, die Beschränkungen für den Marihuanakonsum zu lockern. Er sagte gegenüber der Presse, dass der Einsatz von Cannabisextrakten und -medikamenten ein weites Feld sei. Er betonte jedoch, dass der Marihuanakonsum nach festgelegten Regeln und Kriterien geschehen müsse. Der Gesundheitsminister fügte hinzu, dass er sich für eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes sowie für die Einrichtung einer zentralen Behörde zur Erhebung von Statistiken über die Produktion und über den Konsum von Cannabis einsetzen werde, um sicherzustellen, dass Anbau und Konsum den internationalen Standards entspreche.