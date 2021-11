Von: Björn Jahner | 03.11.21

Der britische Premierminister Boris Johnson (l.) und der Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres (r.) begrüßen Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha am Montag beim UN-Klimagipfel COP26 in Glasgow. Foto: epa/Robert Perry

BANGKOK/GLASGOW: Klimawandel die „größte Herausforderung unserer Zeit“ – Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha nahm am Montag (1. November) auf der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP26) in Glasgow teil und beteuerte, dass das Königreich in Zukunft entschiedener gegen Klimawandel vorgehen und seine Bemühungen intensivieren werde, bis zum Jahr 2050 sein auferlegtes Null-Emmission-Ziel zu erreichen.

In seiner Rede auf dem COP26 teilte Prayut den Staats- und Regierungschefs mit, dass noch nie so viel auf dem Spiel stand, um ein gemeinsames Ziel bei der Bekämpfung der Krise zu erreichen. Gleichzeitig hob er hervor, dass Thailand zu den Ländern der Welt gehört gehört, die am stärksten von den schädlichen Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind.

♦♦♦

BANGKOK: Warnung vor extremen Wetterereignissen – Thailand steht auf der Liste der Länder, die zwischen 2000 und 2019 am stärksten von extremen Wettergeschehnissen betroffen waren, an neunter Stelle. Dies geht aus dem „Global Climate Risk Index 2021“ hervor, einem Bericht des in Bonn ansässigen Umwelt Think Tanks „Germanwatch“.

♦♦♦

BANGKOK: Nachtleben bereitet sich auf Öffnung vor – Die 17 Provinzen, die am Regierungsprogramm zur Wiedereröffnung für den internationalen Tourismus teilnehmen, werden voraussichtlich auch die ersten sein, in denen Bars und Nachtclubs wieder öffnen und auch nach 21.00 Uhr in Betrieb sein dürfen, wenn sich die Covid-19-Situation nicht verschlechtert, sagte der Chef des Nationalen Sicherheitsrates (NSC), Supoj Malaniyom, am Dienstag.