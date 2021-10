Von: Björn Jahner | 28.10.21

BANGKOK: Auf dem internationalen Suvarnabhumi International Airport in Bangkok hat das Flughafenpersonal am Mittwoch an einer Übung zur Kontrolle ankommender Passagiere teilgenommen. Mit dem Training sollten alle Flughafenmitarbeiter auf die Wiedereröffnung des Landes für ausländische Flugreisende am kommenden Montag (1. November 2021) vorbereitet werden. Das Einreiseverfahren umfasst u.a. das Scannen des QR-Codes des neuen „Thailand Pass“-Systems, das das Certificate of Entry (COE) ab dem 1. November ersetzen wird.

♦♦♦

BANGKOK: PPRP-Neubesetzung steht bevor – Mit Spannung wird die Sitzung der Regierungspartei „Palang Pracharath“ am Donnerstag erwartet, bei der eine Umstrukturierung des PPRP-Vorstands diskutiert werden könnte. Im Fokus steht die Neubesetzung des Postens des Generalsekretärs.

♦♦♦

BANGKOK: TAT rechnet mit monatlich 300.000 ausländischen Besuchern – Die thailändischen Tourismusbehörde (TAT) prognostiziert, dass im November und Dezember etwa 300.000 ausländische Reisende pro Monat Bangkok besuchen werden, wenn die Hauptstadt wieder für den internationalen Tourismus geöffnet ist.

♦♦♦

BANGKOK: Hochschulkomission hebt Studienfristen auf – Die Kommission für Hochschulbildungsstandards hat beschlossen, die Vorschrift aufzuheben, dass Universitätsstudenten/-innen ihr Studium innerhalb einer bestimmten Frist abschließen müssen oder automatisch von der akademischen Bildungseinrichtung verwiesen werden.