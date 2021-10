Von: Björn Jahner | 27.10.21

Thailands Premierminister Prayuth Chan-o-cha (M.) im Gespräch mit den Staats- und Regierungschefs des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) auf dem virtuellen ASEAN-Gipfeltreffen am Dienstag. Bild: epa/efe

BANGKOK: Thailands Premier drängt ASEAN zur Wiedereröffnung – Premierminister Prayut Chan-o-cha hat andere ASEAN-Mitgliedsstaaten aufgefordert, dem Beispiel Thailands zu folgen und mit der Wiedereröffnung zu beginnen, um die Wirtschaft in der Region wieder anzukurbeln.

♦♦♦

BANGKOK: PPRP erwägt Neubesetzung des Vorstands – Thailands Regierungspartei „Palang Pracharath“ hat zugegeben, dass sie über eine Neubesetzung ihres Vorstands nachdenke, bei der auch der Posten Generalsekretär ersetzt werden könnte.

♦♦♦

BANGKOK: „Delta Plus“ kein Hinderniss für touristische Wiedereröffnung – Die Entdeckung des ersten Delta-Plus-Falles in Thailand wird den Plan zur Öffnung des Königreichs für ausländische Reisende am 1. November nicht beeinträchtigen, bestätigte das Gesundheitsministerium am Dienstag der Presse.

♦♦♦

BANGKOK: Großer Palast öffnet am Montag – Bangkoks Großer Palast und der Tempel des Smaragdbuddhas auf dem Palastgelände werden am 1. November wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein,gab das Büro des Königshauses am Dienstag bekannt.