PATTAYA Pattaya macht sich fit für Öffnung – Wenn sich die Ostküstenmetropole zusammen mit Bangkok, Chiang Mai und 12 weiteren Reisezielen im nächsten Monat für vollständig geimpfte ausländische Besucher ohne Quarantäne öffnet, wird sie endlich wieder mehr Ausländer anziehen als in den letzten Monaten, prophezeit Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem.

BANGKOK: Mann stirbt nach zweiter Dosis Sinopharm – Ein 53-jähriger Mann starb am Freitag in Pathum Thani, nachdem er eine zweite Dosis des Covid-19-Impfstoffs von Sinopharm erhalten hatte. Somchai P. wurde um 20.00 Uhr tot in einem Haus in der Soi Rangsit-Nakhon Nayok 13 im Tambon Prachathipat des Bezirks Thanyaburi aufgefunden, sagte Pol. Capt. Praphan Ruangsuwan, stellvertretender Inspektor der Polizeistation Pratunam Chulalongkorn. Sein Nase und sein Mund seien mit Blut verschmiert gewesen, so die Ermittler. Sie fügten hinzu, dass eine Körperverletzung im Zuge eines Kapitalverbrechens ausgeschlossen werden könne, so seien sein Eigentum unversehrt und Spuren eines Kampfes nicht erkennbar gewesen. Der 70-jährige Onkel des Toten erklärte gegenüber Reportern, dass sein Neffe in einer Fabrik in der Gegend von Rangsit arbeitete und bis auf seinen hohen Blutdruck bei guter Gesundheit war. Somchai P. erhielt am Dienstag seine Zweitimpfung mit Sinopharm und klagte später über Schmerzen in einem seiner Beine, Herzklopfen und Müdigkeit, bevor er tot aufgefunden wurde, fügte er hinzu. Die Leiche wurde zur Obduktion in das Thammasat-Universitätskrankenhaus gebracht.

BANGKOK: Inlandsflieger dürfen wieder vollbesetzt abheben – Infolge der am Samstag (16. Oktober) in Kraft getretenen Lockerung der Covid-19-Beschränkungen dürfen Inlandsflüge wieder mit voller Kapazität durchgeführt werden. Zuvor galt eine Passagier-Obergrenze von 75 Prozent

BANGKOK: 80er-Teenie-Idol erlag Hirntumor – Der berühmte thailändische Sänger Ord Keereeboon, eines der Teenie-Idole der 80er Jahre, hat Samstagnacht seinen Kampf gegen einen Hirntumor verloren. Er wurde 57 Jahre alt. Ord Keereeboon sei um 22.15 Uhr verstorben, teilte sein Fanclub am Sonntag auf Facebook mit und fügte hinzu: „Wir danken Phi Ord und seiner Familie für alles, was sie uns gegeben haben.“

BANGKOK: Myanmars Juntachef ausgeladen – Myanmars Juntachef Min Aung Hlaing wird vom bevorstehenden Gipfel des Verbands Südostasiatischer Nationen, kurz ASEAN, ausgeschlossen. Stattdessen solle eine nichtpolitische Person aus Myanmar willkommen geheißen werden, teilte das Sultanat Brunei mit, das derzeit den ASEAN-Vorsitz führt. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass das ehemalige Burma bei der Umsetzung eines im April dieses Jahres vereinbarten Fünf-Punkte-Plans für eine friedliche Konfliktlösung „unzureichende Fortschritte“ erzielt habe. Für politische Beobachter markiert dieser Beschluss eine Zäsur in der ansonsten konsensorientierten ASEAN-Politik, die Konfrontationen traditionell zu umgehen sucht.