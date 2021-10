BANGKOK: Speisen inmitten der Flut – In einem Flusscafé am Chao Phraya in Bangkoks Nachbarprovinz Nonthaburi speisen Kunden am Donnerstag in den Überschwemmungen. Nach der monatelangen Schließung wegen der Covid-19-Beschränkungen hat ein thailändisches Restaurant mitten im Hochwassergebiet wiedereröffnet und sorgt damit im Internet und in sozialen Netzwerken für großes Aufsehen. Die Betreiber der Lokalität haben die Hochwasserkatastrophe in eine Geschäftsmöglichkeit umgewandelt und werben mit einem aufregenden Abendessen mitten im Flutwasser des Chao Phraya, während der Wasserpegel steigt und die Boote vorbeifahren.

♦♦♦

BANGKOK: Großbritannien hebt Einreiseverbot für Thailand auf – Premierminister Prayut Chan-o-cha hat der thailändischen Bevölkerung und allen gedankt, die den Kampf des Königreichs zur Eindämmung der Pandemie und zur Wiederherstellung des internationalen Vertrauens unterstützt haben. Das Vereinigte Königreich hat am Montag Thailand von seiner roten Covid-Reiseliste gestrichen.

♦♦♦

BANGKOK: Inlandsfluggesellschaften dürfen wieder volle Flüge durchführen – Das „Centre for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA) hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums zugestimmt, die Kapazitätsbeschränkungen für Inlandsflüge aufzuheben, so dass thailändische Airlines wieder volle Inlandsflüge durchführen können.

♦♦♦

BANGKOK: Regierung weist Behauptung zurück, „Pfizer-Impfung sei tödlich“ – Die Regierung hat die Behauptung zurückgewiesen, dass der mRNA-Covid-19-Impfstoff von Pfizer, der Schülern/-innen im Alter von 12 bis 17 Jahren im Rahmen des Plans zur Wiedereröffnung der Schulen im November angeboten wird, innerhalb von zwei Jahren bei allen Empfängern tödliche Folgen haben soll.

♦♦♦

BANGKOK: Einkaufen auf überschwemmten Markt auf Stegen – In Pathum Thani hat die Provinzbehörde einen 400 Meter langen Steg errichtet, der den Menschen im Hochwassergebiet das Einkaufen von Lebensmitteln im komplett überschwemmten Ing-Nam-Sam-Khok-Markt ermöglicht. Der Markt befindet sich entlang des Chao Phraya Flusses.