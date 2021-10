BANGKOK: PRP steht voll hinter Prayut – Die Regierungspartei Palang Pracharath (PPRP) hat bekanntgegeben, Thailands amtierenden Premierminister Prayut Chan-o-cha auch als Kandidaten bei den nächsten Parlamentswahlen für das Amt des Premierministers zu nominieren, wie der stellvertretende Premierminister Prawit Wongsuwon am Mittwoch gegenüber der Presse mitteilte.

BANGKOK: Deal für Mercks neue „Anti-Covid-Pille“ rückt näher – Ein Vertragsentwurf für den Kauf der „Anti-Covid-Pillen“ – Molnupiravir – ist fertig ausgearbeitet und wird derzeit von der Rechtsbehörde der Regierung geprüft, bevor der Vertrag schließlich unterzeichnet wird, teilte das Ministerium für medizinische Dienste am Mittwoch mit. Die erste Lieferung wird voraussichtlich im Dezember dieses Jahres in Thailand eintreffen.

BANGKOK: ASEAN-Gipfel ohne Myanmar – Die südostasiatischen Mitgliedsstaaten der „Association of Southeast Asian Nations“ (ASEAN) erwägen, den Chef der Junta Myanmars nicht zum nächsten ASEAN-Gipfel in diesem Monat einzuladen, da das Militär keine Fortschritte bei der vereinbarten Roadmap zur Wiederherstellung des Friedens in dem von Unruhen zerrissenen Land gemacht hat, sagte ein regionaler Gesandter am Mittwoch auf eimner Pressekonferenz

BANGKOK: Prayut gratuliert Japans Kishida – Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha sandte am Mitwoch ein Glückwunschschreiben an den neuen japanischen Premierminister Fumio Kishida anlässlich seines Amtsantritts.

BANGKOK: Sandsäcke wachsen in die Höhe – Bangkok bereitet sich auf Hochwasser vor. Am Mittwoch wurden Sandsäcke zum Hochwasserschutz am Tha-Nam-Nonthaburi-Pier platziert. Mit der Maßnahme soll verhindert werden, dass der Chao-Phraya-Fluss den Bezirk Mueang überflutet. Die Behörden rechnen damit, dass der Wasserpegel des Chao Phraya in Bangkok bis Sonntag um 30 bis 50 Zentimeter steigen wird.