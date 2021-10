BANGKOK: „La Nina“ könnte zu weiteren Überschwemmungen führen – Das Amt für nationale Wasserressourcen (ONWR) appelliert an die Bevölkerung, sich auf die Auswirkungen zweier großer Stürme Ende dieses Monats einzustellen.

***

BANGKOK: Thailand setzt auf eine 5G-Technologie – Die Regierung hat angekündigt, dass sie die Entwicklung der 5G-Netzinfrastruktur und der damit verbundenen Technologie unterstützen wird, um die thailändische Wirtschaft und den Wohlstand der Gesellschaft anzukurbeln, die von der fast zwei Jahre andauernden Pandemie betroffen sind.



***

BANGKOK: Der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei bezeichnet Thailand als 5G-Pionier in der ASEAN-Region – Das globale Technologieunternehmen schlägt vor, dass das Königreich durch die Gründung einer nationalen 5G-Allianz besser von der Spitzentechnologie profitieren könnte.



**

BANGKOK: Überschwemmungsgefahr am Chao Phraya – Das Rathaus hat die Anwohner entlang des Chao-Phraya-Flusses gewarnt, sich dieses Wochenende und voraussichtlich bis Dienstag auf Überschwemmungen einzustellen. Ebenfalls wurden die neun Provinzen in der Zentralregion des Landes, durch die der Chao-Phraya-Fluss fließt.



***

BANGKOK: Staatliche Ölfonds angezapft, um Biodiesel B10 erschwinglich zu halten – Das Energieministerium hat die Nutzung der staatlichen Ölfonds angekündigt, damit der Preis von Biodiesel B10 30 Baht pro Liternicht übersteigt.



***

SONGKHLA/YALA/NARATHIWAT/PATTANI: Zahl der täglichen Neuinfektionen im tiefen Süden „besorgniserregend“ – Das Gesundheitsministerium äußert sich besorgt über die Ausbreitung von Covid-19 im tiefen Süden des Landes. Trotz deutlich abnehmender Zahlen an Neuinfektionen in Thailand, werden in den südlichsten Provinzen des Landes – Phattalung, Trang, Narathiwat, Pattani, Yala, Songkhla und Satun – täglich hohe Covid-19-Fallzahlen verzeichnet.



***

PATHUM THANI: Mönche kämpfen gegen Hochwasser – Im Wat Namwon in Bangkoks Nachbarprovinz Pathum Thani haben Mönche und Laien damit begonnebn, ihr Hab und Gut auf höher gelegenes Gelände zu bringen, nachdem der Chao-Phraya-Fluss über die Ufer getreten ist und das Tempelgelände überflutet hat.