BANGKOK: Plan zum Kauf von Impfstoffen aus Europa – Ein Vorschlag des Außenministeriums, Covid-19-Impfstoffe von AstraZeneca und Pfizer aus Spanien und Ungarn zu kaufen, wurde gestern vom Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) genehmigt, so sein CCSA-Sprecher.

BANGKOK: Die Verhaftung eines OnlyFans-Celebrity hat eine neue Debatte über Sexarbeit in Thailand entfacht – Die jüngste Festnahme einer 19-Jährigen, die unter dem Namen „Nong Kainao“ bekannt ist, und ihres Freundes wegen der Produktion und Verbreitung sexuell freizügiger Inhalte auf der Social-Media-Plattform OnlyFans hat eine Welle der Angst und des Unmuts unter anderen Nutzern ausgelöst.

BANGKOK: Die Einwohner Bangkoks errichten Hochwasserbarrieren aus Sandsäcken, um sich auf einen erhöhten Pegelstand des Chao-Phraya-Flusses vorzubereiten, wenn mehr Wasser aus den flussaufwärts gelegenen Provinzen abgelassen wird – Ähnliche Vorbereitungen sind im Gebiet Tha-it in Nonthaburi im Gange, wo die Anwohner am Flussufer in einem Wettlauf mit der Zeit Sandsäcke stapeln und gleichzeitig den Wasserstand des Flusses genau im Auge behalten.