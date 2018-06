Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.18

BANGKOK: Eine Delegation der Polizei unter Leitung des nationalen Polizeichefs General Chakthip Chaijinda ist am Mittwochnachmittag ohne den nach Deutschland geflüchteten Phra Prommethi nach Bangkok zurückgekehrt. Der stellvertretende Abt des Wat Samphanthawong hat nach seiner Festnahme auf dem Frankfurter Flughafen einen Asylantrag gestellt. Die Bearbeitung des Antrags bis zur Entscheidung kann dauern.

• • •

BANGKOK: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) stellt 2,5 Milliarden Baht bereit, um im kommenden Jahr auf dem Airport Suvarnabhumi auf 700.000 Quadratmetern Rollbahn den Asphalt durch Zement zu ersetzen. Die Internationale Vereinigung der Piloten hatte vor Wochen auf die Risiken von „weichen Stellen“ auf den Rollbahnen des Flughafens hingewiesen.



• • •

BANGKOK: Über 20 Unternehmen und staatliche Agenturen haben eine Absichtserklärung unterschrieben, bis zum Jahr 2027 den Plastikmüll um die Hälfte zu reduzieren. Die Kampagne heißt „Plastic waste killer“. In Thailand fallen im Jahr 27,4 Millionen Tonnen Müll an, davon sind 2 Millionen Plastikabfall. Nur ein Viertel der 2 Millionen Tonnen wird recycelt.

• • •

BANGKOK: Der Index für das Verbrauchervertrauen ist im Monat Mai auf 80,1 gefallen, gegenüber 80,9 im April. Die Handelskammer führt das sinkende Vertrauen auf die höheren Kraftstoffpreise, die schwache Konjunktur und die unsichere politische Lage zurück.

• • •

BANGKOK: Unter 20 untersuchten Nationen nimmt Thailand bei der Standortwahl für Kongresse und Messen den ersten Platz ein. Das hat Custom Asia im Auftrag des Thailand Convention and Exhibition Bureau herausgefunden. Hinter Thailand rangieren Japan, Singapur und Hongkong.

• • •

KOH TAO: Die Polizei hat einen 25 Jahre alten französischen Polizisten aus der Haft entlassen. Er war im April festgenommen worden, weil er angeblich eine 18-jährige Britin vergewaltigt hatte. Der Verhaftete sagte aus, der Sex sei einvernehmlich erfolgt. Nach zwei Monaten Ermittlungen kam die Polizei ebenso zu diesem Ergebnis.

• • •

THAILAND: Im Nordosten des Landes ist das Dengue-Fieber ausgebrochen. Für dieses Jahr melden Gesundheitsdienste bereits 488 Infektionen: 233 in Nakhon Ratchasima, 135 in Surin, 64 in Chaiyaphum und 56 in Buriram.