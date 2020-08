Von: Björn Jahner | 28.08.20

Silko Vogt (Foto) ist Gründer von ThaiLernen.net, der ersten deutschsprachigen Online-Schule zum Erlernen der thailändischen Sprache. Anlässlich des Gratis-Thai-Schnupperkurses, den ThaiLernen.net derzeit anbietet, unterhielt sich DER FARANG mit dem deutschen Entrepreneur über seine Geschäftsidee und Zielgruppe, den Aufbau seiner Unterrichtseinheiten, das benötigte Equipment sowie über seine enge Beziehung zu Thailand.

Sehr geehrter Herr Vogt, wie kamen Sie auf Ihre Geschäftsidee?

Ich hatte das Glück, eine Sprachschule in Thailand besuchen zu können, was mir persönlich sehr viel gebracht hat. Gleichzeitig war mir jedoch bewusst, dass nicht jeder diese Möglichkeit hat und ab diesem Moment war die Idee geboren: Das Prinzip der thailändischen Sprachschulen eins zu eins auf das Internet zu übertragen, um dadurch jedem den Zugang zur Thai-Sprache zu ermöglichen. Für mich war damals schon unverständlich, warum diese Möglichkeit noch nicht vorhanden war. Und genau das wollte ich ändern.

An welche Zielgruppe richtet sich ThaiLernen.net?

Unsere Zielgruppe sind Deutschsprachige, die Thailändisch lernen möchten. Das Angebot wurde explizit für diese Personengruppe entwi­ckelt. Dazu gehört ein eigens auf Deutschsprachige ausgerichtetes Lautschriftsystem, mit dem der Einstieg sofort und mit raschen Lernerfolgen möglich ist.

Ist der Lernerfolg bei einem Online-Sprachkurs vergleichbar mit dem Besuch einer Sprachschule?

Das ist ein schwieriger Vergleich, denn letztlich hängt es von jedem individuell ab. Das Online-Lernen kann die Schüler deutlich schneller an ihr Ziel bringen, da sie nicht an ein vorgegebenes Lerntempo gebunden sind. Zudem sind sie bei Zeit, Häufigkeit und Ort flexibel. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, denen diese „Freiheit“ überhaupt nicht liegt und die einfach einen festen Ort und eine feste Uhrzeit brauchen, um Thai zu lernen.

Können auch Personen mit geringen Computerkenntnissen einen Online-Sprachkurs belegen?

Wenn man sich auf Webseiten durch das Internet bewegen und einen Drucker oder Scanner bedienen kann, dann wird man auch mit unserer Webseite keine Probleme haben. Einfache Computerkenntnisse reichen aus.

Welches Equipment benötigt man?

Man braucht lediglich einen Computer, Tablet oder ein Smartphone und einen Internetzugang. Wir haben erst kürzlich unseren Sprachtrainer vorgestellt, der automatisch die Aussprache kontrolliert. Wer dieses Angebot ebenfalls nutzen möchte, braucht zusätzlich ein Mikrofon und den Google-Chrome-Browser. Aber das ist nur eine ergänzende (optionale) Funktion unseres Angebots und integrierte Mikrofone sind heutzutage weitestgehend standardmäßig vorinstalliert.

Wie sind die Unterrichtseinheiten aufgebaut?

Wir führen die Teilnehmer durch die jeweilige Lektion. Dazu nutzen wir neben mehr als 1.700 Vokabeln und Sätzen mit Sprachausgabe (von Muttersprachlern eingesprochen) umfassendes Videomaterial und viele interaktive Elemente, wie z.B. abwechslungsreiche Wissenstests, Spiele (z. B. Memory), digitale Schreibübungen oder den bereits erwähnten Sprach­trainer. Die Lektionen sind sehr abwechslungsreich aufgebaut, damit der Spaß beim Lernen nicht verloren geht und natürlich stellen wir zu jeder Lektion auch reichlich Übungsmaterial zur Verfügung, wie z. B. Vokabellisten, Zusammenfassungen oder Schreibübungen. Jede Lektion endet mit der Möglichkeit, den eigenen Lernfortschritt zu überprüfen, indem man uns die jeweilige Einsendeaufgabe einschickt, die dann von einer Muttersprachlerin korrigiert wird. Ergänzend dazu bieten wir viele weitere Lerninhalte, wie z. B. das Lernen mit thailändischer Musik oder den Live-Unterricht, bei dem wir gemeinsam und mit viel Spaß die Sprache lernen. Dabei gilt: Jeder bestimmt sein Lerntempo selbst. Lektionen können beliebig oft wiederholt werden. Die erste Lektion und deren Aufbau kann sich jeder kostenlos und unverbindlich anschauen.

Wird auf persönliche Fragen eingegangen?

Selbstverständlich. Wenn gewünscht, stehen wir in einem engen Kontakt mit unseren Schülern und sind jederzeit per E-Mail für Fragen erreichbar. Das ergibt sich auch schon automatisch bei der Korrektur von Einsendeaufgaben, wo wir individuell auf Fehler eingehen und Empfehlungen aussprechen. Es gibt einige Teilnehmer, die die Atmosphäre und Kommunikation als familiär beschreiben.

Was beinhaltet Ihr kostenloser Thai-Schnupperkurs?

Die Möglichkeit, mich und meine Art, die thailändische Sprache zu unterrichten, kennenzulernen und einfach mal „reinzuschnuppern“. Er besteht aus drei Teilen und bietet einen guten und kompakten Einblick in die Sprache und den Aufbau des Kurses. Die Teilnahme ist unverbindlich und inzwischen gibt es schon über 650 Teilnehmer.

Ein paar Worte zu Ihrer Erfolgsgarantie:

Auf der Webseite und in meinen Videos sage ich immer wieder: Wer aufmerksam mitmacht, wird schon nach Lektion 1 in der Lage sein, die ersten Wörter in Thai richtig lesen und schreiben zu können und das bei einem Zeitaufwand von weniger als zwei Stunden. Diese schnellen Lernerfolge sind die Grundlage unserer Garantie.

Das klingt nach vielen zufriedenen Schülern…

Erfreulicherweise ja! Manchmal sind wir selbst schon etwas überwältigt von den vielen positiven Rückmeldungen. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Teilnehmern bedanken, die unser Angebot so positiv bewerten und uns weiterempfehlen.

Es liegt die Vermutung nahe, dass Sie Thailand eng verbunden sind?

In der Tat. Das erste Mal war ich als Rucksacktourist vor ca. sechs Jahren in Thailand und habe mich sofort in Land und Leute verliebt. Die Urlaube wurden häufiger und länger, bis ich schließlich drei Jahre am Stück in Thailand lebte. Meine Verlobte ist thailändische Staatsbürgerin, wir haben viele thailändische Freunde und ich kann heute mit Freude sagen, dass ich in Thailand meine zweite Heimat gefunden habe.

Wie haben Sie selbst Thai gelernt?

Begonnen habe ich damit, mir die Dinge selbst beizubringen und wie so viele vor mir auch, musste ich die Erfahrung machen, dass das nicht sehr erfolgsversprechend ist. Ich hätte schon fast aufgegeben, entschloss mich aber dann, eine Sprachschule in Thailand zu besuchen und dort kam ich zu der Erkenntnis, dass für eine exotische und tonale Sprache wie Thai eine andere Herangehensweise beim Lernen erforderlich ist. Ich hatte das Glück einen Lehrer zu haben, der selbst über 15 Jahre in Deutschland gelebt hat und somit fließend Deutsch sprach. Er konnte bei vielen Problemen meine „deutsche Denkweise“ verstehen und mir die „exotischen“ Zusammenhänge auf Deutsch viel besser erklären. Heute weiß ich, dass Thai lernen nicht schwer sein muss, wenn man den richtigen (deutschsprachigen) Lehrer und die richtige Anleitung hat.

Und wie lange haben Sie gebraucht?

Ich persönlich finde, dass sich die Frage nach dem „wie lange“, nicht stellt. Für mich ist Thai lernen ein langer Prozess, der wohl nie wirklich abgeschlossen sein wird. Ich selbst bin noch mitten im Lernprozess und lerne immer etwas Neues dazu. Aber um dennoch eine Antwort zu geben kann ich sagen, dass ich innerhalb der ersten zwei Monate einfache Texte lesen und schreiben konnte sowie einfache Gespräche mit Thais führen konnte.

Mehr zum kostenlosen Thai-Schnupperkurs finden Sie unter www.thailernen.net/thai-minikurs.