Von: Björn Jahner | 06.11.22

Pater Andreas ist der neue deutsche Pfarrer der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. Marien in Bangkok.



Der katholische Geistliche ist 50 Jahre alt und wuchs in seinem Heimatort Hamm/Westf. im Ruhrgebiet auf. Nach seinem Abitur 1991 trat er in den Dominikanerorden ein und studierte Theologie in Bonn, Rom und Mainz. Im Jahr 2000 wurde er zum Priester geweiht und ging nach Vechta in Niedersachsen, wo die Dominikaner ein eigenes Gymnasium haben, das Kolleg St. Thomas. Dort unterrichtete er zunächst Religion und nach einem zusätzlichen Studium der Erziehungswissenschaft und der Geschichte in Münster auch das Fach Geschichte. Von 2014 bis 2020 war er dann der Schulleiter des Kollegs St. Thomas, bevor er im Jahr 2020 zur Schulstiftung St. Benedikt in Vechta wechselte. Zum 1. September 2022 trat er schließlich die Stelle des Seelsorgers der deutschsprachigen Katholiken in Thailand, Kambodscha, Laos und Myanmar an.



Wir stellen Ihnen Pater Andreas näher vor!

Sehr geehrter Pater Andreas, wie wurden Sie auf die Stelle in Thailand aufmerksam?

Durch einen kurzen „Vertretungs-Einsatz“ in der deutschsprachigen Pfarrei in Singapur wurde mein Interesse für die Auslandsseelsorge geweckt. Als dann die Stelle in Bangkok vakant und durch das Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn ausgeschrieben wurde, habe ich mich nach Absprache mit meinen Ordensoberen und mit den Verantwortlichen des Auslandssekretariates auf die Stelle beworben.

War es ein „Sprung ins kalte Wasser“?

Nein, denn im Auslandssekretariat ist es üblich, dass man die Gemeinde, auf die man sich bewerben möchte, vorher einmal besucht. So durfte ich im Mai drei Wochen in Bangkok sein und auch zwei Mal mit der Gemeinde den Gottesdienst feiern. Zudem besuchte ich die evangelische deutschsprachige Gemeinde, die Schweizer Schule sowie den Kardinal von Bangkok. So konnte ich einen ersten Eindruck gewinnen, der mich in meiner Bewerbung dann bestärkt hat. Auch war ich öfter in Thailand bzw. Bangkok auf „stop over-Aufenthalten“ auf meinem Weg nach Manila, wo wir deutschen Dominikaner seit Längerem mit den dortigen Dominikanern zusammenarbeiten. Aber natürlich vermitteln solche Kurzaufenthalte nur einen kleinen, ersten Eindruck, so dass ich jetzt erst anfange, Thailand richtig kennen zu lernen.

Was reizt Sie am Pastorenamt in Thailand?

Das ist zum einen natürlich das Land selbst. Mich hat Asien mit seiner/ seinen ganz anderen Kultur/en schon immer fasziniert. Gerade auch Thailand mit seinen so unterschiedlichen Regionen, seinen freundlichen Menschen sowie seiner reichen Kultur und Geschichte beeindruckt mich sehr und ich hoffe, dass ich in Zukunft einiges davon kennenlernen darf. Zudem bin ich ja auch für die Seelsorge für die deutschsprachigen Katholiken in Kambodscha, Laos und Myanmar zuständig, alles auch sehr faszinierende Länder. Zum anderen wollte ich nach 22 Jahren im Schuldienst mit einem immer größer werdenden Anteil an administrativen Aufgaben wieder mehr in die Seelsorge. Und dies ist meiner Ansicht nach gerade in der Auslandsseelsorge in besonderer Weise möglich.

Wie lange läuft Ihr Vertrag in Bangkok?

Mein Einsatz hier in Thailand, Kambodscha, Laos und Myanmar ist auf vier Jahre begrenzt. Danach werde ich eine neue Aufgabe in einem unserer Konvente in Deutschland übernehmen, wahrscheinlich in Düsseldorf, wo unser Kloster mitten in der Altstadt liegt.

Was ist das Besondere an einer Auslandsgemeinde?

Für mich ist das „Besondere“ die Vielfältigkeit der Aufgaben (Gottesdienste, Schulunterricht, seilsorgliche Begleitung), die unterschiedlichen Standorte (Thailand, Kambodscha, Laos, Myanmar) sowie die „bunte Mischung“ der Gemeindemitglieder (Residenten und Touristen, Ruheständler und Studenten, Singles und Familien, viele verschiedene Nationalitäten). Dazu kommt etwas, dass in den immer größer werdenden Seelsorge-Einheiten, die zurzeit in Deutschland und anderen europäischen Ländern entstehen, fast nicht mehr möglich ist: Die persönliche Begegnung mit den Menschen und so die ganz persönliche Seelsorge.

Wie wurden Sie von Ihrer neuen Gemeinde aufgenommen?

Ich wurde sehr herzlich begrüßt und aufgenommen: Zum einen von der Gemeinde und meiner Kollegin Beate Czabaun, die ja seit Januar als Pastoralreferentin Dienst tut und noch bis Ende des Jahres mit mir zusammen die Seelsorge übernimmt. Zum anderen aber auch von der evangelischen Gemeinde mit Pfarrer Carsten Körber, der Schweizer Schule, den Salesianern in der Don Bosco Church, wo wir jeden Sonntag um 11.00 Uhr den Gottesdienst feiern, sowie von dem hiesigen Erzbistum und Kardinal Kriengsak Kovitvanit.

Welche Pläne haben Sie für Ihre neue Gemeinde, – alles über den Haufen werfen oder an Bewährtes anknüpfen?

Zum einen möchte ich insofern an die Zeit vor Corona und der Vakanz der Pfarrstelle anknüpfen, dass es neben der wöchentlichen Sonntagsmesse in Bangkok und dem Religions-Unterricht an der Schweizer Schule in Bangkok möglichst bald wieder einen monatlichen Gottesdienst in Pattaya, in Vientiane und in Phnom Penh geben soll. Zum anderen möchte ich in den kommenden Wochen und Monaten möglichst vielen Deutschen, Österreichern und Schweizern begegnen und dabei sehen bzw. hören, was sich von daher an neuen seelsorglichen Angeboten und Orten ergibt. Das Wichtigste ist mir aber, dass ich immer auch die Zeit habe für persönliche Begegnungen, Anfragen und Anliegen.

Thailand ist ein buddhis­tisch sowie auch muslimisch geprägtes Land. Lassen Sie sich auch von den anderen beiden großen Religionen inspirieren?

Während ich den Islam bereits durch meine verschiedensten Tätigkeiten in Deutschland kennenlernen konnte, ist für mich der Buddhismus in vielen Punkten noch absolutes Neuland. Ich freue mich darauf, diese Religion, die ja im Alltag in Thailand sehr präsent ist und das Leben vieler Menschen hier sehr prägt, mehr und besser kennenzulernen. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass der interreligiöse Dialog in unserer globalisierten Welt immer wichtiger wird. Von daher bin ich sehr dankbar dafür, dass ich hier in Südostasien die Gelegenheit habe, eine weitere Weltreligion bzw. deren Gläubige persönlich zu erleben.

Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit Pastor Carsten Körber von der evangelischen Gemeinde in Bangkok?

Die Ökumene hier in Thailand „funktioniert“ sehr gut. Neben dem gemeinsamen Religionsunterricht an der Schweizer Schule sind es vor allem ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen zu besonderen Festen. So haben wir bereits einen ökumenischen Familiengottesdienst zu Erntedank gefeiert und planen bis zum Ende des Jahres gemeinsame Feiern bzw. Gottesdienste zu St. Martin mit Laternenumzug, zu Nikolaus mit Adventsbasar sowie zu Heiligabend mit einem Krippenspiel. Darüber hinaus haben wir eine gemeinsame Wohltätigkeitsorganisation ins Leben gerufen („Churches for Charity Bangkok“), mit der soziale Projekte in Bangkok unterstützt werden. All dies tun wir unter unserem neuen gemeinsamen Logo „Katholisch und Evangelisch in Thailand“.

Pattaya hat eine sehr große deutschsprachige Community. Werden auch dort die katholischen Gottesdienste wieder aufgenommen?

Ja, auf jeden Fall. Wir werden ab November wieder an jedem ersten Samstag im Monat in der St. Nikolaus-Kirche in Pattaya Gottesdienst feiern. Der erste Gottesdienst in Pattaya findet am 5. November 2022 um 10.00 Uhr statt. Ich würde mich freuen, möglichst viele aus der deutschsprachigen Community Pattayas begrüßen und kennenlernen zu dürfen.

Wie werden Sie die anstehende Advents- und Weihnachtszeit verbringen?

Geplant ist, dass wir im Advent an allen Standorten einen Advents-Gottesdienst feiern werden. Am Heiligabend feiern wir in Bangkok einen ökumenischen Familiengottesdienst mit Krippenspiel, am ersten Weihnachtstag das Weihnachtshochamt in Bangkok und am zweiten Weihnachtstag das Weihnachtshochamt in Pattaya.

Ihre Worte an unsere Leserschaft:

Ich freue mich darauf, möglichst vielen von Ihnen in den kommenden Wochen und Monaten bei der ein oder anderen Gelegenheit auch persönlich zu begegnen. Sollten Sie ein persönliches Anliegen oder eine Anregung haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung – am besten per E-Mail an post@gemeinde-bangkok.com. Schon jetzt wünsche ich Ihnen eine schöne und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Alle Gottesdienste und Ve-ranstaltungen finden Sie unter www.gemeinde-bangkok.com.

Sehr geehrter Pater Andreas, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben!

Gottesdienste

Gottesdienst in Bangkok

Jeden Sonntag um 10.30 Uhr in der St. Don Bosco Church, 1643/3 New Petchaburi Rd, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok (Karte).

Gottesdienst in Pattaya

Jeden 1. Samstag des Monats um 10.00 Uhr in der St. Nikolaus Church, 10/89 Sukhumvit Rd., Bang Lamung, Pattaya (Karte).

Ökumenisches St. Martinsfest

Am Samstag, 5. November 2022 um 17.00 Uhr mit Martinsumzug im evangelischen Pfarrhausgarten in Bangkok (Karte).