Von: Björn Jahner | 26.09.21

Silko Vogt (Foto) ist Gründer von ThaiLernen.net, der ersten deutschsprachigen Online-Schule zum Erlernen der thailändischen Sprache. Anlässlich des Starts des neuen Kurses Isaan-Dialekt online lernen unterhielt sich DER FARANG mit dem deutschen Entrepreneur über seine Geschäftsidee, den Isaan-Dialekt zu unterrichten.

Wie kamen Sie auf die Idee den Isaan-Dialekt zu unterrichten?

Weil immer wieder Teilnehmer danach fragen. Ehrlich gesagt war ich selbst überrascht, dass es im gesamten deutschsprachigen, aber auch im englischsprachigen Raum kein umfangreiches Online-Angebot zum Erlernen des Thai-Dialektes gibt. Immerhin leben ca. 22 Millionen Thais im Isaan, was ca. ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Königreichs entspricht. Wir sind somit weltweit die erste Online-Schule, die das Erlernen des Isaan-Dialekts anbietet.

Das ist wirklich erstaunlich. Woran könnte das liegen?

Ich denke, das liegt daran, weil es bei Dialekten häufig scheinbar keine festen Regeln gibt, an denen man sich orientieren könnte. So ist es auch beim Isaan-Dialekt, der darüber hinaus auch noch regionale Unterschiede betreffend Aussprache und Betonung aufweist. Dennoch ist uns in den vergangenen Monaten die He­rausarbeitung allgemeingültiger Regeln gelungen, die wir für alle Teilnehmer aufbereitet haben.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Ja. Eine dieser allgemeingültigen Regeln ist z. B., dass aus dem ร (r) ein ฮ (h) wird. So wird aus dem Wort เรา (rau / Übersetzung: wir) das Wort เฮา (hau). Das ist beispielsweise ein Schwerpunkt in Lektion 3 des Isaan-Kurses.

Was kostet der neue Kurs?

Bei uns sind alle Kurse in einem Preis enthalten. Das heißt, wer schon in unserer Online-Schule lernt, kann ohne Aufpreis auch den Isaan-Dialekt erlernen. Für neue Teilnehmer gelten die üblichen Preise, abhängig von dem gewählten Vorkassezeitraum. Im Jahresabo betragen die effektiven monatlichen Kosten 18,40 Euro – einschließlich Korrekturservice durch Muttersprachler. Auch für alle Isaan-Lektionen gilt unsere bewährte Bestpreis- und die 14-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Was sind Ihre nächsten Ziele?

Wir wollen das Kursangebot weiter ausbauen. Dazu gehört der Unterricht bis zum Sprachniveau C2 (annähernd muttersprachliche Kenntnisse) laut GER, dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Es sollen auch weitere Dialekte folgen. So haben wir bereits die ersten Lektionen für das Erlernen des südthailändischen Dialekts vorbereitet, der ebenfalls weit verbreitet ist und sich ebenfalls sehr vom Hochthai und anderen Dialekten unterscheidet.

Mehr zum Isaan-Dialekt-Onlinesprachkurs erfahren Sie unter www.thailernen.net/isaan.

