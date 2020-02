Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.20

BERLIN (dpa) - Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz rechnet mit dem baldigen Start von EU-Beitrittsgesprächen mit Albanien und Nordmazedonien.



«Wir gehen davon aus», sagte Kurz am Dienstag in Berlin auf die Frage, ob er eine Aufnahme der Verhandlungen noch vor Mai erwarte. «Wir unterstützen das, und ich bin sehr optimistisch, dass es stattfindet.»

Noch im Herbst war der Beginn der Verhandlungen mit Skopje und Tirana vor allem am Widerstand Frankreichs gescheitert. Präsident Emmanuel Macron forderte zunächst eine Reform des Verfahrens zur Aufnahme neuer EU-Mitglieder und blockierte eine einstimmige Entscheidung der EU-Staaten zusammen mit Dänemark und den Niederlanden. An diesem Mittwoch will die EU-Kommission einen Reformvorschlag präsentieren.

Länder, die der Europäischen Union beitreten wollen, müssen einen langwierigen mehrstufigen Prozess durchlaufen und sich wirtschaftlich und politisch der EU annähern. Albanien ist seit 2014 offiziell Kandidat für den EU-Beitritt, Nordmazedonien schon seit 2005. Die Beitrittsgespräche selbst dauern weitere Jahre.