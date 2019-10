WIEN (dpa) - Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz will die Sondierungsphase zur Bildung eines Regierungsbündnisses am 8. November beenden. In den Tagen danach werde die ÖVP entscheiden, mit wem sie in Koalitionsverhandlungen eintrete, sagte Kurz am Freitag. Die Verhandlungen werde die ÖVP exklusiv mit nur einer Partei führen.

Der ÖVP-Chef will bis dahin mit den Grünen weiterhin ausloten, ob es eine ausreichende Basis für Koalitionsverhandlungen gibt. Nach einer neuen Umfrage wäre eine Zusammenarbeit von ÖVP und Grünen die von den Österreichern bevorzugte Bündnis-Variante. Die ÖVP hatte mit 37,5 Prozent die Wahl vor vier Wochen klar gewonnen. Die Grünen zogen dank massiver Zuwächse mit 13,9 Prozent wieder in den Nationalrat ein.