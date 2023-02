Kursverluste am deutschen Aktienmarkt

Von: Redaktion (dpa) | 03.02.23 | Aktualisiert um: 18:15

FRANKFURT/MAIN: Die Kurse am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag etwas nachgegeben. Vor dem am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht nahmen Anleger zunächst Gewinne mit. Der Leitindex Dax gab gegen Mittag um 0,66 Prozent auf 15.407,42 Punkte nach. Er war am Vortag nach Notenbank-Entscheidungen mit rund 15.521 Zählern auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr geklettert.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am letzten Handelstag der Woche um 0,57 Prozent auf 29.638,28 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand zuletzt 0,4 Prozent tiefer.

Im Technologiesektor dämpften enttäuschende Quartalszahlen von Apple, Amazon und Alphabet die Stimmung. «Waren die Anleger nach den starken Zahlen der Facebook-Mutter Meta in ihrer Euphorie kaum zu bremsen, wurden sie gestern Abend von der bitteren Realität, einer Kombination aus schwächerer Nachfrage, steigenden Kosten und einem daraus resultierenden Sparzwang bei den einst hochgeflogenen Big-Techs wieder eingeholt», sagte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Hierzulande ging es für die am Vortag stark gelaufenen Titel des Medizintechnikers Siemens Healthineers und des Chipherstellers Infineon nun bergab, mit Verlusten von jeweils knapp ein Prozent. Auch der europäische Immobiliensektor gab nach, büßte dabei aber nur einen kleinen Teil der hohen Vortagesgewinne ein.