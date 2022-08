Kunstsammlung von Microsoft-Mitgründer Allen wird posthum versteigert

Von: Redaktion (dpa) | 27.08.22

NEW YORK: Die große Kunstsammlung des 2018 gestorbenen Microsoft-Mitgründers Paul Allen soll im Herbst in New York versteigert werden.

Die Sammlung von mehr als 150 Stücken, zu der Meisterwerke von Künstlern wie Pierre-Auguste Renoir, Jasper Johns, Paul Cézanne und Roy Lichtenstein gehören, habe einen Wert von mehr als einer Milliarde Dollar, teilte das Auktionshaus Christie's am Freitag mit. Der Erlös solle größtenteils wohltätigen Zwecken zukommen.