Von: Björn Jahner | 23.02.20

Am Strand an der Beach Road werden leere Getränkebehältnisse in Fisch-Skulpturen gesammelt. Foto: PR Pattaya

PATTAYA: Auf sozialen Netzwerken appelliert die Stadt Pattaya an Urlauber, nach dem Schwimmen oder Sonnenbad keinen Müll an den Stränden zu hinterlassen.

Natürlich spricht nichts gegen ein Erfrischungsgetränk an heißen Tagen beim Strandbesuch oder ein Picknick mit Familie oder Freunden, doch sollten Speise- und Getränkebehältnisse in den dafür vorgesehenen Mülltonnen entsorgt werden, die auf der Strandpromenade in regelmäßigen Abständen zur Verfügung stehen und täglich geleert werden.



Um den Strandgästen entgegenzukommen, wurden zudem direkt im Sand kunstvolle Fischskulpturen installiert, in denen Getränkeflaschen entsorgt werden können. Uneinsichtigen droht ein Bußgeld in Höhe von 2.000 Baht, das an Ort und Stelle zu entrichten ist.