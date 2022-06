Foto: Tourism Authority Of Thailand

Am Samstag, 25. Juni und Sonntag, 26. Juni 2022 wird in Pak Chong in der Nordostprovinz Nakhon Ratchasima ein Kunsthandwerker- und Kreativmarkt veranstaltet.

Die Veranstaltung Make Market – Local Food & Craft findet an beiden Tagen jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr im Ecotourism Learning Center/ TAT Eco Park (Karte) statt.

Präsentiert werden viele kreative Produkte und nachhaltige Lebensmittel von ideenreichen Jungunternehmern. Die Besucher dürfen sich auf viele neue Impulse und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm freuen.

Eintritt frei. Für weitere Informationen besuchen Sie Facebook.

​