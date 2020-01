Von: Michael Lenz | 17.01.20

JAKARTA: Auf der indonesischen Insel haben Forscher der australischen Griffith-Universität in einer Höhle 44.000 Jahre alte Felsmalereien gefunden.

Es handele sich dabei vermutlich um das älteste gegenständliche Kunstwerk der Menschheit, schreiben die Forscher im Fachmagazin „Nature“. Damit wurde die bisherige Vorstellung korrigiert, die Ureuropäer hätten mit ihren Zeichnungen an den Wänden von Höhlen in Frankreich und Spanien die Kunst erfunden. Die weltberühmte jungsteinzeitliche Kunst in der Höhle von Lascaux in der französischen Dordogne ist nach neueren Schätzungen „nur“ zwischen 19.000 und 36.000 Jahren alt. Mit 35.000 bis 41.000 Jahren ist auch der berühmte Löwenmensch aus Mammut-Elfenbein vom Hohlenstein-Stadel im Lonetal in Baden-Württemberg jünger als die vorzeitliche Kunst auf Sulawesi.