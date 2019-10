Kunlavut Vitisarn schafft den Hattrick

Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.19



BANGKOK: Kunlavut Vitidsarn hat ein neues Kapitel in der Badminton-Geschichte geschrieben: Er gewann in Kasan (Russland) bei den BWF-Junioren-Weltmeisterschaften das Einzel und holte sich damit zum dritten Mal die Goldmedaille.

Damit war er der erste männliche Jugendliche, der dies schaffte. Der 18-Jährige aus Bangkok setzte auf sein überlegenes Allroundspiel, um im Endspiel Christo Popov aus Frankreich in nur 36 Minuten mit 21:8, 21:11 zu bezwingen. Er hat damit auch den Rekord der früheren Nummer 1 Ratchanok Intanon eingestellt. Die Thai gewann zwischen 2009 und 2010 drei Junioren-Weltmeistertitel in der Kategorie Mädchen-Einzel. In Kasan verlor im Einzel der Mädchen die Thai Phittayaporn Chaiwan das Halbfinale gegen Riko Gunji mit 16:21, 19:21 und holte sich damit im zweiten Jahr eine Bronzemedaille.