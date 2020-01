Von: Redaktion DER FARANG | 01.01.20

BANGKOK: Mehr als 10.000 Menschen haben sich bereits für den „Run Against Dictatorship” am 12. Januar angemeldet, während Anhänger der Regierung am selben Tag einen „rivalisierenden Spaziergang“ planen.

Die Doppelereignisse weisen auf das instabile politische Klima hin, obwohl es keine unmittelbaren Anzeichen für eine Rückkehr zu gewalttätigen Straßenprotesten gibt. „Wir wollen der Regierung die Unzufriedenheit der Bürger mit der Verwaltung zeigen", unterstrich der Universitätsstudent Tanawat Wongchai, der die Veranstaltung gegen die Regierung organisiert, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Das rivalisierende Ereignis heißt „Walk to Cheer Uncle" - ein Hinweis auf den Spitznamen Onkel Tu des Ministerpräsidenten Prayut Chan-o-cha. Rund 2.500 Personen haben sich laut Veranstalter zur Teilnahme angemeldet. „Die Veranstaltung ist für die Öffentlichkeit, für uns alle, im Namen der Menschen, die Onkel, die Nation und die Monarchie lieben", heißt es auf der Facebook-Seite.

Beide Kundgebungen finden am 12. Januar in Parks statt, elf Kilometer voneinander entfernt. Ein weiterer möglicher Brennpunkt ist der 21. Januar, an dem das Verfassungsgericht über die Auflösung der Partei Future Forward aufgrund einer Beschwerde der Wahlkommission entscheidet