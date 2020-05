Von: Björn Jahner | 16.05.20

Ein Museumsbesuch in Coronazeiten in Bangkok? Kein Problem! Das Museum Siam lässt sich auch virtuell besichtigen.

BANGKOK: Auch wenn die Beschränkungen des öffentlichen Lebens eine Lockerung erfahren haben, lautet nach wie vor der Appell der Regierung an die Bevölkerung: „Bleiben Sie Zuhause!“ Wie in vielen anderen Ländern der Welt, die unter den Auswirkungen Coronavirus-Pandemie leiden, wird das Konzept der Selbstisolation zuhause auch in Thailand als eine der effektivsten Waffen im Kampf gegen COVID-19 betrachtet. Viele Residenten in Bangkok gehen jedoch langsam die Ideen aus, wie sie die nun unbegrenzt zur Verfügung stehende Zeit am besten rumkriegen können. Viele sehnen sich besonders nach einem gehaltvollen kulturellen Angebot als Alternative zu Netflix, YouTube und Co.

Natürlich wird wohl kaum jemand den Sinn der Selbstquarantäne in Frage stellen. Wie überall auf der Welt, quält auch Residenten in Bangkok ein ganz anderes Problem: Die Langeweile. Nach mittlerweile zwei Monaten zuhause oder im „Home-Office“ fällt vielen die Decke auf den Kopf. Verständlich, so genießt die thailändische Kapitale mit ihrem unerschöpflichen kulturellen Angebot und ihrer Veranstaltungsfülle in Nicht-Virus-Zeiten zu Recht den Ruf als „Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten“. Die Redaktion hat den Kampf gegen die Langeweile aufgenommen und einige Empfehlungen zusammengestellt, mit denen sich ausländische Residenten die Zeit vertreiben können – natürlich auch außerhalb Bangkoks!

Gehaltvolle deutsche Filme gratis

Gehaltvolle deutschsprachige Filme sind in Thailand nicht immer schnell zur Hand. Abhilfe schafft Goethe On Demand – ein Online-Streaming-Filmprogramm, das vom Goethe-Institut Thailand in Zusammenarbeit mit der Filmgalerie 451 zusammengestellt wurde. Das Angebot enthält eine Auswahl von deutschsprachigen Filmen, die bis zum 30. Juni 2020 kostenfrei auf Vimeo verfügbar sind. Deutschsprachige Filme: Fünf Dinge, die ich nicht verstehe (2018), Weitermachen Sanssouci (2019), Der lange Sommer der Theorie (2017), Naomis Reise (2017), Der Hauptmann (2017), Nachmittag (2007), Der traumhafte Weg (2016), Stadt als Beute (2005), Weil ich schöner bin (2012), Ludwig (1964), Supermarkt (1974), Parabeton – Pier Luigi Nervi und römischer Beton (2012), Das dritte Auge (1995), Christoph Schlingensief und seine Filme (2004), Die 120 Tage von Bottrop (1997), Chance 2000 – Abschied von Deutschland (1998), Ausländer raus – Schlingensiefs Container (2002), Mondo Lux – Die Bildwelten des Werner Schroeter (2011). Ergänzt wird das Streaming-Angebot mit mehreren englischsprachigen Filmen. Weitere Informationen und Anmeldung für „Goethe On Demand“ unter Goethe-Institut Thailand.

Musikkultur aus aller Welt

Wer sich nach einer musikalischen Alternative zu YouTube sehnt, der kommt bei Kulturama auf seine Kosten. Weltweit stehen Kulturschaffende und Kulturinstitutionen angesichts von Corona vor existenziellen Herausforderungen: Museen und Theater sind auf unbestimmte Zeit geschlossen, Musiker können keine Konzerte geben, viele internationale Kulturveranstaltungen wurden aufgrund zahlreicher Grenzschließungen abgesagt. Digitale Formate bieten Künstlern und Kulturschaffenden derzeit die einzige Möglichkeit, ihre Arbeiten vor einem Publikum zu präsentieren. „Kulturama“ bringt internationale Kultur ins Wohnzimmer: Hauskonzerte live aus Buenos Aires, Puppentheater aus der Küche oder Liveacts der Berliner Clubszene. Weitere Informationen unter Kulturama.

Bibliothek bringt Lesestoff frei Haus

Für deutsche Residenten in Bangkok, denen nach langjährigem Thailandaufenthalt der Lesestoff in ihrer Landessprache ausgeht, ist die deutsche Bibliothek des Goethe-Instituts Thailand eine in dieser Form einmalige Einrichtung, die sie nicht missen möchten. Sie ist öffentlich zugänglich und die Benutzung von Büchern und Medien in der Bibliothek ist kostenlos, setzt jedoch eine Anmeldung voraus. Da die Einrichtung wegen der anhaltenden Coronavirus-Gefahr bis auf Weiteres geschlossen ist, bietet das Bibliotheksteam allen Bücherwürmern und Leseratten an, ihnen Bücher, Spiele und DVDs kostenlos bis vor die Haustür zu liefern. Das Bibliotheksangebot wird durch die Onleihe ergänzt. In der digitalen Bibliothek stehen mehr als 35.000 deutschsprachige Medien als Download zur Verfügung. Kostenlos. Rund um die Uhr. Und von jedem Ort aus. Weitere Informationen zum Bibliotheks-Lieferservice und zur Onleihe unter Goethe-Institut Thailand.

Virusfreier, virtueller Museumsbesuch

Das Museum Siam lässt sich auch virtuell vom heimischen Computer aus erkunden. Besichtigt werden können alle Räumlichkeiten des weltbekannten Bangkoker Entdeckungsmuseum. Genauso wie live vor Ort kann man auch virtuell alle Dauerausstellungen in den drei Stockwerken des Gebäudes besichtigen und erhält Informationen zu allen Exponaten auf Englisch und Thai, die man mit der praktischen Zoom-Funktion aus nächster Nähe betrachten kann. Weitere Informationen zum virtuellen Museumsbesuch unter Museumsiam aufzurufen.