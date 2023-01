Von: Redaktion (dpa) | 13.01.23

KASSEL/HAMBURG: Der Kulturmanager Andreas Hoffmann wird Geschäftsführer der documenta in Kassel. Er trete seine Position bei der bekanntesten Schau für zeitgenössische Kunst am 1. Mai an, teilte die documenta und Museum Fridericianum gGmbH am Donnerstag mit. Hoffmann sei aktuell noch Geschäftsführer des Bucerius Kunst Forums in Hamburg. Bis zur Übernahme des Amtes leitet weiterhin Ferdinand von Saint André die Geschäfte. Er war nach Ausstellungsende der documenta fifteen als Interimsgeschäftsführer eingestellt worden.

Zuvor hatte Kulturmanager Alexander Farenholtz die Geschäfte zeitweise übernommen, nachdem die Generaldirektorin der documenta, Sabine Schormann, ihr Amt einen Monat nach Beginn der vergangenen Schau niedergelegt hatte. Auslöser war der Skandal um documenta-Kunstwerke, die als antisemitisch interpretiert worden waren.

«Mit der Personalentscheidung für den neuen Geschäftsführer geht auch eine Weichenstellung für die Zukunft der documenta in Kassel einher», sagten der documenta-Aufsichtsratsvorsitzende, Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), und Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne). Als Kulturinstitution müsse sich die documenta weiter inhaltlichen Fragen und strukturellen Herausforderungen stellen.

Kulturmanager Andreas Hoffmann, geboren 1971 in Norden, ist seit Januar 2007 Geschäftsführer des Bucerius Kunst Forums. Er war bis 2019 zusätzlich Programmleiter Kunst und Kultur für die Musik- und Denkmalprojekte der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.