Von: Björn Jahner | 09.04.22

BANGKOK: Das Kulturministerium wird Mittwoch, 20. bis Sonntag, 24. April 2022 kulturelle Veranstaltungen anlässlich der Gründung Bangkoks am 21. April 1782 ausrichten. Der Plan wurde am Donnerstag von Kulturminister Itthiphol Kunplome in der Nationalen Kunstgalerie in Bangkok bekanntgegeben.

Nach Aussage von Khun Itthipol soll mit den Feierlichkeiten die Chakri-Dynastie geehrt werden, die während der Rattanakosin-Periode vor 240 Jahre herrschte.

Das Festival wird nachfolgende Aktivitäten umfassen:

Opfergaben-Zeremonie am Bangkok City Pillar Shrine

„Tambun“-Zeremonie für die früheren Chakri-Könige im Wat Pho

Klang- und Lichtshows sowie spezielle Essens- und Kulturmessen am Nationalmuseum und am Nationaltheater

Ehrerbietung in Tempeln auf Bangkoks historischer Rattanakosin-Halbinsel

Kulturausstellungen in der Rattanakosin Exhibition Hall

Kulturelle Ausstellungen und Messen im Santi Chai Prakan Public Park

Ausstellung zeitgenössischer Kunst und Veranstaltungen zum Thema „Asean-Gemeinschaften in Rattanakosin: Von der Vergangenheit zur Gegenwart“ im Ratchadamnoen Contemporary Art Centre

Aufführungen im Sala Chalermkrung Theater

Geführte Fahrradtour entlang des Khlong San nach Einbruch der Dunkelheit

„Lakhon Chatree“-Tanz-Drama-Wettbewerb zu Ehren von IKH Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn im Wat Prayoon

Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der geltenden Covid-19-Präventionsmaßnahmen durchgeführt. Die Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) wird kostenlose Shuttles von einem Veranstaltungsort zum anderen bereitstellen.