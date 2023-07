Von: Björn Jahner | 21.07.23

BANGKOK: Erleben Sie das reiche kulturelle Erbe Bangkoks beim fesselnden „Look Up BKK“-Festival im Museum Siam! Im Herzen der Stadt erwartet Sie ein Spektakel, das die lebendigen multikulturellen Wurzeln dieser Metropole zelebriert. Unter der Schirmherrschaft der Stadtverwaltung Bangkok und des Kulturministeriums findet dieses besondere Ereignis statt.

Vom 20. bis 24. Juli 2023 von 16.00 bis 20.00 Uhr versprechen die Organisatoren den Besuchern vier aufregende Tage voller kultureller Genüsse! Tauchen Sie ein in die faszinierende Kunst und Kultur, die auf 240 Jahre vielfältiger Multikulturalismus zurückblicken kann. Das „Look Up BKK“-Festival bietet jedoch mehr als nur Unterhaltung. Es ist eine wunderbare Initiative, die das wertvolle thailändische Erbe bewahrt und zugleich die lokale Wirtschaft ankurbeln möchte.





Entdecken Sie die faszinierenden traditionellen Darbietungen verschiedener kultureller Gruppen, bestaunen Sie Straßenkunstausstellungen und nehmen Sie an spannenden Handwerksworkshops teil. Kochvorführungen geben Ihnen die Möglichkeit, die Aromen Bangkoks kennenzulernen und köstliche lokale Speisen und Produkte zu probieren.





Die Organisatoren wollen zusammen mit den Besuchern die Kreativität, Vielfalt und den Reichtum der multikulturellen Schätze Bangkoks auf dem „Look Up BKK“-Festival feiern! Seien Sie Teil dieses einzigartigen Events, das nicht nur eine Hommage an die Vergangenheit, sondern auch ein Schritt in die Zukunft ist,um das Erbe unserer Stadt zu bewahren.

Mehr erfahren Sie bei ส่วนวัฒนธรรม Culture Division auf Facebook.



Museum Siam, 4 Sanam Chai Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200 (Karte).