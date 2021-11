Von: Björn Jahner | 16.11.21

PATTAYA: Nach dem gelungenen Auftakt des „Pattaya Music Festival 2021“ an den ersten beiden Wochenenden im November am Pattaya Beach, Jomtien Beach und auf Koh Larn, legt das Musikfestival eine zweiwöchige Pause ein, da mit dem „Loy Krathong Festival 2021“ am 19. November 2021 und dem „Pattaya Fireworks Festival 2021“ am 26. und 27. November 2021 zwei weitere Großveranstaltungen am Pattaya Beach ausgerichtet werden.

Nach Aussage der Stadtverwaltung Pattaya soll das diesjährige Loy-Krathong-Festival am Freitag, 19. November 2021 in Pattaya Klang der Kulturtourismus mit traditionellen Thai-Darbietungen und dem Schwimmenlassen selbstgebas­telter Krathongs aus umweltfreundlichen Materialien angekurbelt werden. Alle Veranstaltungen finden am Central Pattaya Beach statt, nahe der Einmündung der Pattaya Klang Road in die Pattaya Beach Road. Die Besucher des Loy-Krathong-Festes werden um das Tragen traditioneller thailändischer Kostüme gebeten.

Programm Loy Krathong

• 08.30 bis 16.30 Uhr: Bastelwettbewerb um das schönste Krathong aus natürlichen Materialien.

• 17.30 Uhr: Siegerehrung des Krathong-Bastelwettbewerbs.

• 18.00 Uhr: Traditionelle Thai-Aufführungen.

• 18.30 Uhr: Offizielle Eröffnungszeremonie.

• 19.00 Uhr: Traditionelle Thai-Aufführungen.

• 20.00 Uhr: Konzert der Thai-Band „Sea Dog“.

• 22.00 Uhr bis Mitternacht: Konzert der Thai-Sängerin „Lula“.

Pyrozauber und Konzerte

Das „Pattaya Fireworks Festival“ gehört zu den beliebtes­ten Großveranstaltungen. Es ist gilt als Besuchermagnet.

Ein Wochenende später – am Freitag, 26. November und Samstag, 27. November 2021 – wird am Pattaya Beach das Pattaya Fireworks Festival 2021 ausgerichtet, das sich in den letzten Jahren stets als bewährter Publikumsmagnet erwiesen hat. An beiden Veranstaltungstagen werden jeweils vier Feuerwerksshows durchgeführt. Zwischen den pyrotechnischen Darbietungen am nächtlichen Himmel über der sichelförmigen Bucht von Pattaya werden Konzerte mit bekannten thailändischen Stars und Bands veranstaltet (Anm. d. Red.: Das genaue Konzertprogramm stand zum Redaktionsschluss der vorliegenden Ausgabe am 15. November 2021 noch nicht fest).

Auf beiden Festivals gilt die Nasen-Mund-Schutz-Pflicht und die Einhaltung der Regeln zur sozialen Distanz. Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, nur vollständig gegen Covid-19 geimpften Personen Einlass in den Konzertbereich zu gewähren (Anm. d. Red.: Impfnachweis nicht vergessen!). Verkehrsteilnehmer müssen beachten, dass voraussichtlich an beiden Festivalwochenenden die Beach Road von 16.00 Uhr bis Mitternacht für den Verkehr gesperrt wird. Der Eintritt ist auf beiden Festivals frei.

Weitere Informationen erhält man im Pattaya Contact Center unter der Kurzwahl 1337 (24 Stunden).