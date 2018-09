Von: Björn Jahner | 23.09.18

Unter dem Motto „Million Stories in One“ hat sich der neueste Freizeitpark Pattayas auf die Fahne geschrieben, thailändische Kultur und Geschichte als Touristenmagnet zu vermarkten. Fotos: Legend Siam

PATTAYA: Bereits in den vorausgegangenen Ausgaben berichtete die Redaktion über milliar­denschwere Investitionen in die touristische Infrastruktur von Pattaya. Zum Jahresende eröffnet vor den Toren der Stadt mit „Legend Siam“ ein weiterer neuer Freizeitpark, in dem die thailändische Kultur und Geschichte den Besuchern auf unterhaltsame Weise nähergebracht werden sollen.

