Von: Björn Jahner | 07.09.19

BANGKOK: Die Tourism Authority of Thailand (TAT) ist mit einem legendären Kultgefährt in Bangkok auf Tour: Einem toprestaurierten Volkswagen „Bulli“ T2.

Die Kampagne „TAT Mobile Car“ zielt darauf ab, Touristen Informationen über Attraktionen, Veranstaltungen und Festivals in Thailand bereitzustellen, und zwar an Standorten, an denen sich viele ausländische Urlauber aufhalten. Der Oldtimer ist mit fröhlich-bunten Graffitis sowie dem TAT-Logo „Amazing Thailand“ verziert und nur schwer zu übersehen. Erhältlich sind Informationsmaterial sowie Auskünfte durch das englisch- und chinesischsprachige Personal. Und ist eine Broschüre zu einem Reiseziel mal vergriffen oder nicht erhältlich, kann sie angefordert oder auch ganz einfach per QR-Code-Scan auf das Smartphone heruntergeladen werden.